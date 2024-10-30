各大學128名陸生註冊「創14年新低」　只剩延畢生留台攻碩博士

▲陸生來台註冊僅128人，創下14年新低。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年度陸生來台就讀碩博士班在7月放榜，錄取174人創14年來新低。而根據陸生聯招會公告陸生註冊數，最後僅128人完成註冊，同樣創下14年來新低，陸聯會表示，因為是最後一批學士班延畢但仍願意留台深造的陸生，所以才會創新低，目前仍與對岸窗口持續溝通與交換意見，但現在無法判斷明年對岸是否會開放讓陸生來台。

大陸在2020年4月9日公告暫時停止大陸地區的陸生來台就讀，僅限在台應屆陸生可依其意願選擇在台繼續升讀碩博士。不過，陸聯會仍提供1500個招生名額，碩士1106個、博士394個名額，並在今年7月公布錄取狀況，結果共有34校錄取174人，招生達成率只有11.6％，創下14年來錄取人數新低。

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陸聯會在本月底公布註冊狀況。上述錄取174人當中，只有128人完成註冊，其中博士佔多數，共有80人，碩士生則僅48人，同樣再創14年來新低。

陸聯會總幹事余兆棠指出，陸生的錄取與註冊人數創新低，主要是對岸中斷陸生來台後，今年已經是最後一批學士班延畢、但仍願意留在台灣深造的陸生，而碩士班學生來源大多是學士延畢生，錄取人數當然少，至於博士班來源則是已在台就讀碩士班的陸生，人數則相對較多。

至於明年狀況是否會持續探底？余兆棠表示，陸聯會接受教育部指令，持續跟大陸的窗口進行聯繫，雙方有來回交換意見與溝通，但至今仍沒有獲得明確結果，現在無法預期未來的狀況。