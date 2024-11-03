私校哭窮「想調學雜費」！三大原因喊話教育部：人事費爆表

▲私校調薪壓力大，建議教育部檢討學雜費調整機制。（示意圖／CFP）

記者許敏溶／台北報導

軍公教連續調薪讓公私立大學吃不消。私大校長指出，教育部僅補助私校調薪7成，低於國立大學，而人事費為私校最主要營運成本，人事費支出已超過學雜費收入，加上水電費調漲與少子化影響，私校營運日益艱辛，建議教育部調高補助私校比例，並檢討學雜費調整機制，這也是所有公私立大學的期盼。

政府今年7月宣布明年軍公教調薪3%，加上今年調薪4%，連續兩年調薪讓軍公教人員笑開懷。但同屬調薪範圍的頂尖大學卻是吃不消，因為教育部對於國立大學調薪僅補助75%，非軍公教人員部分則由校方全額負擔，包括台大、成大、清大、陽明交大等頂大，自籌經費暴增近億元到3億元不等。

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對於私立大學調薪，教育部更僅有補助7成，也讓私立大學有苦說不出。私立科大校院協進會理事長、龍華科技大學校長葛自祥表示，讓教職員待遇拉高是好事，調薪才能避免老師被其他大學或業界挖角，但也希望政府明白，人事成本是私校最主要營運成本，政府針對調薪只補助私校7成，其餘要自行負擔，私校不能調漲學費，導致收入沒增加，調薪讓支出不斷墊高，造成私校沉重財務壓力，像是龍華科大調薪，每年成本就增加千萬以上，希望政府針對私校調薪可拉高補助比例。

除了調薪外，葛自祥指出，這幾年因電費調漲、通貨膨脹導致修繕費增加等因素，也讓私校支出不斷攀升，但私校的學費卻沒有跟隨通膨往上調，導致公私立大學可支出費用減少，這些都會影響教學品質，希望政府能根據物價水準讓學校調漲學費，畢竟政府今年補助私校生每年3.5萬元，已經減輕學生負擔，若能調漲學費，校方也會針對扶助弱勢生部分給予支持。

私立大學校院協會理事長、大同大學校長何明果表示，會跟隨政府腳步調薪，但也希望政府能理解私校面臨壓力，大同大學的人事費支出已經超過學費收入，很多私校都有類似狀況，得想盡辦法找資源，加上私校面臨少子化與通貨膨脹，建築成本從每坪10幾萬倍增到近30萬，修繕也一樣，讓私校經營挑戰越來越大，而高教是培育人才的最後一里路，希望教育部不要省錢。

「學費和物價脫軌！」何明果指出，比起物價與通膨，這些年學費凍漲，學校收入沒有增加，會影響聘用師資與教學經費支出，而政府補助每位私校學生一年學費3.5萬，已經減輕學生壓力，所以希望政府檢討學費調整機制，做一些修正，因為學雜費已經很多年沒有調整，這不僅是私立大學希望，而是所有公私立大學都很希望可以調整。