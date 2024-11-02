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快訊／第二位台人戰死烏克蘭！退役特戰兵前線遭砲擊陣亡

▲▼快訊／第二位台人戰死烏克蘭！退役特戰兵前線遭砲擊陣亡。（圖／翻攝自臉書／中華民國海軍陸戰隊備役士官長全國協會）

▲特戰兵退伍的高雄男子吳忠達（左）赴烏擔任志願兵，1日不幸在烏東前線戰死。（圖／翻攝自臉書／中華民國海軍陸戰隊備役士官長全國協會）

記者柯沛辰／綜合報導

俄烏戰爭未歇，繼我國25歲花蓮青年曾聖光2022年在烏東地區犧牲後，1日再度傳出台籍志願兵傷亡。一名陸軍特戰部隊退役、加入烏克蘭正規軍的高雄男子吳忠達，1日在烏東戰場遭遇猛烈砲擊身亡，成為第二位不幸陣亡的台籍士兵。

根據《中時新聞網》報導，吳忠達隸屬一支特戰小隊，1日奉命潛入盧甘斯克（Luhansk）前線，未料疑似情報有誤，與一支人數眾多的俄軍部隊正面遭遇，雙方展開激戰。由於吳一行人寡不敵眾，又遭俄軍炮火壓制，他在過程中遭砲擊重傷，失血過多陣亡。

▲▼ 烏軍撤出烏東戰略城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）。（圖／路透）

▲烏東戰事吃緊，雙方長期投入兵力血戰，戰場環境相當惡劣。（圖／路透）

吳忠達過去在陸軍特戰兵服役多年，退役後在2023年加入國際軍團，半年後加入烏克蘭正規軍，一直在前線作戰，過去多次遭俄軍包圍，但因作戰英勇，屢次順利突圍，在單位裡被視為英雄。不料這次戰死，我外交部及家屬皆已獲知惡耗，目前與烏克蘭官方持續聯繫中。

近期烏東戰事惡化，雙方陷入激戰，近期北韓派兵支援俄羅斯，更添戰場變數。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）10月30日證實，北韓部隊穿著俄羅斯軍方制服，而且攜帶俄國裝備，正朝烏克蘭邁進。

▼烏克蘭情報單位曝光在俄國受訓的北韓士兵。（圖／達志影像／newscom）

▲▼烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

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