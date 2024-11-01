北韓士兵「交戰烏軍」遭殲滅！唯一倖存傷兵照片曝　親述絕望時刻

▲疑似唯一倖存北韓傷兵的近況曝光。（圖／Telegram／ExileNova）



記者王佩翊／編譯

北韓派出上萬士兵支援俄羅斯，然而首批被派上戰場與烏克蘭軍隊交戰的部隊卻驚傳「全軍覆沒」，只剩1人生還。如今疑似是這名生還的士兵全身是傷被包紮的影片曝光，他更是躺在醫院病床上述說這場戰鬥的悲慘經過。

根據《中央日報》報導，立陶宛非政府組織「藍黃基金會」（Blue/Yellow）28日指出，烏軍25日在俄羅斯西部的庫斯克地區與北韓軍隊爆發首度交戰，在該場戰役中，北韓士兵幾乎全數戰死，只有1人倖存。

親烏克蘭Telegram頻道「ExileNova」31日公開一段驚人影片，據信影片中的人正是該場戰役中唯一倖存的北韓士兵，他的頭部和臉部纏著繃帶，繃帶上更是沾滿血跡。

影片中，這名士兵以北韓口音表示，他是唯一的倖存者。他指出，俄羅斯軍方對他們撒謊，說不會把他們被派上前線，然而事實卻是將他們派往邊境庫斯克地區，並在未先偵察戰場的情況下要求他們參與進攻。最終導致他們遭到烏克蘭軍隊的猛攻，部隊中的40人都陣亡，而他則是靠躲在戰友的屍體，才成為唯一倖存的人。

這名北韓士兵進一步透露，烏克蘭軍隊配備了最新型的武器，進攻性強。與此同時，俄羅斯軍隊的武器損失慘重。悲慘的是，北韓士兵只是被當作砲灰犧牲了。不過這段影片的真實性至今尚未經過證實。

「藍黃基金會」（Blue/Yellow）代表喬納斯·奧曼（Jonas Ohman）表示，烏軍發現該名生還者持有1份證明他是「布里亞特人」的身分證件。布里亞特人是居住在俄羅斯聯邦布里亞特自治國的蒙古族原住民。先前有消息指出，俄羅斯可能向北韓軍人發放該地區身份證，讓北韓士兵偽裝成俄羅斯公民參戰。

此外，奧曼透露，北韓援俄人數可能增加至8萬8千人，且北韓在俄羅斯設有4處軍事基地，透過船隻與飛機等海空運輸方式將士兵送往戰區。