俄羅斯空襲烏克蘭第2大城　9樓住宅遭「精靈炸彈」炸出大洞

▲俄羅斯空襲烏克蘭第2大城哈爾科夫市,9樓建築遭命中開大洞。(圖/翻攝自X)

文/中央社

烏克蘭當局指出,俄羅斯軍隊昨天動用炸彈空襲烏克蘭第2大城哈爾科夫市一棟建築,導致1位孩童喪命,還有至少29人受傷,且該建築部分倒塌的瓦礫堆下可能還有更多死傷者。

法新社報導,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)表示,一枚導向航空炸彈(又稱精靈炸彈)擊中哈爾科夫市(Kharkiv)一棟建築物,這是俄軍廣泛使用的一種威力強大武器。

烏克蘭東北部哈爾科夫州州長西涅古波夫(Oleg Synegubov)提供的最新數據顯示,這次空襲造成1位孩童殞命,還有至少29人受傷。

西涅古波夫說道,死者是一名11歲男孩,他也提到,「可能還有更多民眾被壓在建築的瓦礫堆下」。

哈爾科夫市距離俄羅斯邊界大約只有30公里,在超過2年8個月的俄烏戰爭中,當地一直受到俄軍空襲。

