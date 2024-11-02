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iPhone 14 Plus用戶注意！　蘋果認了「相機有瑕疵」可免費維修

▲▼iPhone 14,iPhone 14 Plus。（圖／路透）

▲ 蘋果承認部分iPhone 14 Plus鏡頭有瑕疵。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

iPhone 14 Plus部分用戶使用後置相機拍照時，可能出現無法正常顯示預覽的問題，蘋果公司（Apple）1日宣布將提供免費維修服務，曾自費維修這項功能的用戶也可申請退款。

綜合The Verge等美媒，蘋果官網公告，該公司已確認有少部分iPhone 14 Plus的後置相機可能無法顯示預覽，受影響的裝置是在2023年4月10日至2024年4月28日之間製造。

若懷疑自己的手機有類似問題，可使用蘋果官網的序號檢查工具，查看是否符合資格。若符合資格，蘋果或蘋果授權維修中心將免費提供維修，但除iPhone 14 Plus以外，其他機型均不在此方案範圍內。

這項全球性免費維修方案適用於3年內購入的iPhone 14 Plus，但可能限制只能在原購買國家或地區維修，且不會延長標準保固範圍。若此前已為這項問題支付後置鏡頭維修費用，可向蘋果洽詢退款。

蘋果過去也曾兩度推出免費維修方案，包括針對iPhone 12及iPhone 12 Pro的揚聲器問題，以及AirPods Pro噼啪聲或靜電聲的維修計劃。

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