蘋果官網再度突襲上架！全新Mac mini價格、性能公開

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果 29日晚間官網再度突襲上架全新的 Mac mini，由 M4 和全新 M4 Pro 晶片驅動，裝置特別針對 Apple 晶片重新設計，以更為小巧的 12.7 公分見方型態滿載驚人效能。得益於 M4，ac mini 提供比 M1 機型快達 1.8 倍的 CPU 效能，以及快達 2.2 倍的 GPU 效能1。搭載 M4 Pro 的機型進一步升級 M4 的先進技術，以處理更繁重的工作量，Mac mini 售價 NT$19,900 起，販售日期日後公開。

全新 Mac mini 也專為 Apple Intelligence 所設計，這款個人智慧系統革新了使用者工作、溝通和表達自我的方式，同時保障他們的隱私。全新 Mac mini 也是 Apple 首款碳中和 Mac 電腦，製造、運送和使用的溫室氣體排放量降低超過 80%，標誌了環境方面的重大里程碑。

Apple 硬體工程資深副總裁 John Ternus 表示：「得益於 Apple 晶片的能源效率和全新的創新散熱架構，新款 Mac mini 以小巧地令人難以置信的設計，帶來強大的效能。結合 M4 和 M4 Pro 晶片的效能、正面與背面皆獲得強化的連接功能，且特別為 Apple Intelligence 而打造，Mac mini 比以往更加強大且多功能，獨步業界。」

小巧，但強大

新款 Mac mini 僅 5x5 吋，大小不到以往設計的一半，在你書桌上所佔的空間大幅縮小。Apple 晶片驚人效能和創新散熱架構，成就了極致精巧的系統，而散熱架構會將空氣引導至系統的不同層次，再統一由裝置底下的出風口排出。

Mac mini 尺寸僅是價格相當且最為暢銷的 PC 桌上型電腦的 1/20，速度卻快達 6 倍1。

從學生、滿懷抱負的創作者，到小型企業主，搭載 M4 的 Mac mini 對多種不同使用者來說，都是小巧的創意發電站。搭載 M4 的 Mac mini 具備 10 核心 CPU、10 核心 GPU，統一記憶體配置現則為 16GB 起。從在日常生產力 App 之間進行多工處理，到處理影片剪輯、音樂製作或撰寫並整理程式碼等創意項目，無論做社麼，使用者都能感受到 M4 的非凡效能。

