高雄便當店「颱風天竟排滿人」！在地人曝真相：地方媽媽暴動了

▲店門口大排長龍 。（圖／翻攝自FB高雄點 Kaohsiungtien）



記者施怡妏／綜合報導

受到康芮颱風影響，全台22縣市今（31）日都放颱風假，全台各地出現強風驟雨，不過高雄有家便當店卻大排長龍，即便颱風天也要出門買便當，原來是為了澳洲猛男消防員，只要買便當就可以和消防員合照，吸引大批民眾朝聖，排隊人龍中有不少主婦，就有網友笑喊「地方媽媽止不住笑容」。

粉專「高雄點 Kaohsiungtien」發文，鼓山區青海路有家便當店門外大排長龍，即便是颱風天也堅持要前往，原來是因為店家請來澳洲消防員來台公益訪問，現場除了販售便當外，還有消防員月曆、水壺、T恤等商品。粉專笑喊，「我只是剛好要吃便當，絕對不是因為有什麼澳洲消防員，特此澄清」。

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貼文曝光，網友紛紛留言，「他們前輩等級的還會出來反拍攝，還有攜帶後輩出來擊掌，不洗手了」、「原來這就是放颱風假的最終目的」、「颱風天上班很危險，排隊看猛男比較安全」、「颱風天放颱風假的各位真是有空」、「大家都不畏風雨欸」、「果然是消防隊精神～風雨無阻」、「媽媽們的表情藏不住快樂與興奮」。

粉專「米宝弁当（品牌總部）」指出，萬聖節請來10名帥氣澳洲消防隊員，來台公益訪問，活動分為兩個場次，上午場11時到13時，以及下午場17時到19時。雖然剛好遇到康芮颱風，但是活動照常舉行，提醒來參加活動的民眾務必注意安全，「活動不停，安全第一」。

▼活動無畏風雨照常舉行。（圖／翻攝自米宝弁当粉FB）