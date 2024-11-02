高雄騎士遭左轉車撞噴慘死「頭部嚴重變形」　驗屍仍戴安全帽

▲高雄鳥松區昨晚發生死亡車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳥松區昨(1日)晚間發生一起死亡車禍，一部轎車左轉時未禮讓直行車輛，撞上一名20歲余姓重機騎士，余男頭部受重擊，當場慘死，由於頭部變形，他頭上的安全帽，一直至今日上午檢察官會同法醫驗屍時，才順利取下。

這起車禍發生在1日晚間7點多，警消獲報，鳥松區中正路400巷口發生交通事故，救護人員到場時，發現一名男姓騎士倒臥在地已死亡。

▲重機騎士頭部遭撞擊，當場慘死。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，當時56歲陳姓男子駕駛轎車，沿中正路內側快車道行駛，並準備左轉中正路400巷，而20歲余姓重機騎士則騎乘於對向，陳姓駕駛在左轉過程中與余姓男騎士發生碰撞，導致余男重傷當場死亡。陳男和許姓乘客則意識清楚，送醫救治後無大礙。

警方依規定對陳姓駕駛實施酒測，酒測值為0；騎士余男酒測值尚待抽血送驗釐清。警方初判肇事原因，自小客車轉彎未讓直行車、重機車行經路口未減速，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

檢警今日上午對余姓騎士遺體進行相驗，初步相驗結果，發現余男的頭部遭到重擊。據悉，余男遭撞擊後頭部變形，安全帽無法取下，直到今天相驗時才取下安全帽。