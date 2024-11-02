越南19歲嫩妻「台灣房登記她名下」　婆婆含淚答應！1個月後崩潰

▲越南嫩妻才嫁來一個星期就獅子大開口。（圖／Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

一名人夫自曝，他越南老婆嫁來15年，狂拉老鄉40位姊妹嫁來台灣，還強調至今一個都沒跑。不過一名網友則是曝悲慘案例，男方也是透過相關媒人介紹娶越南新娘，但嫩妻才來台一星期就向婆婆談條件，婆媳不同住、房產登記她名下，以及想回越南不能被過問，婆婆含淚答應後，下場更崩潰了。

一名網友在PTT分享身邊悲慘案例，男方家境還算可以，每位小孩都分到一間套房，日前娶了一位19歲越南嫩妻，是透過嫁來台灣表姊介紹的，結婚費用大概花了50萬元。

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結婚後，女方說家裡會漏水，男方二話不說又拿出20萬給她娘家修繕，來台短短一個星期就獅子大開口，直接和婆婆談條件，「1.不跟公婆同住」、「2.房產也要登記她的名字，這樣她覺得有保障」、「3.她想回越南多久就多久，不可以過問」。

基於兒子愛上了，原PO說，婆婆只能無可奈何地含淚答應上述條件，豈料女方根本有備而來，「一個月後，在找同鄉詢問在台灣如何離婚」，現在跑回去越南，直接了當說不來台灣了。而介紹人表姊也雙手一攤擺爛，說遇到這狀況她也沒輒。

原PO搖頭感嘆，現在男方還在癡癡的等待老婆回心轉意，並不打算止損，覺得她想通了就會回來了，「只能說一樣米養百樣人，跟哪裡人結婚都一樣，有好有壞。」

底下網友熱議，「回台還會上法院要你一半財產」、「找律師！房產登記她名字也可以撤銷」、「這種沒被越南騙到也會被詐騙拐走」、「這很明顯就是來噱了一筆的」、「離婚官司沒出庭就是敗訴，等個屁阿」、「像她這種婚後長期分居的沒辦法拿到太多婚後財產」、「 比股票好賺」。