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越南人妻「狂拉40位姊妹結婚」　他自豪：一個都沒跑！全場看傻

▲▼越南女,越南,越配,外籍配偶。（圖／pexels）

▲越南老婆介紹家鄉40位妹子來台灣結婚。（圖／Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

日前有男美髮師花了70萬娶超正越南嫩妻，引發討論。而一名人夫自曝，他老婆也是越南人，嫁來生了2男2女，甚至幫老家的姊妹們也都介紹來台，至今已撮合40對婚姻。文章引發網友熱議，「都沒跑走？」「帶40個越南新娘來台灣？那麼你老婆快要擔任『連長』了」。

一名男網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，越南老婆嫁來台灣15年，替他生了2男2女，且婆媳也相處得融洽，這段美滿的跨國婚姻讓他感到非常欣慰。

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原PO還爆料，老婆也積極介紹家鄉姊妹朋友們給原PO的親戚親友，至今已撮合40對夫妻，個個都開枝散葉，還稱「現在台灣的傳宗接代就靠外籍老婆囉！」

底下網友熱議，「介紹費賺不少」、「要不開婚姻仲介公司？」「那介紹成功一個能賺多少錢」、「帶40個越南新娘來台灣？那麼你老婆快要擔任『連長』了，每天都要晚點名喔」、「肥水不落外人田？」「老婆真的是超級媒婆」、「目前台灣的現況也是事實」。也有網友質疑真實性，「都沒跑走？」「既然這麼開心何必匿名？還是說又是反串幻想文」。原PO回應，「賺介紹費比在工地上好」，而且40人都沒落跑。

有網友實例分享，「我小孩同學也有媽媽是越南新住民，都很認真努力，一堆台女在崩潰什麼哦」、「越南新娘蠻極端的，不是隔天落跑找不到，就是硬骨跟你吃苦」、「身邊一些朋友老婆和小孩同學不少都有越南血統，儼然就是台灣第5大族群」。

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