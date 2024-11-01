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賣矯正署防彈背心「推論合格」！尚極實業造假被抓包　判囚2年8月

▲▼防彈衣廠商尚極實業負責人林聖哲，涉造假文件蒙混產品合格賣給矯正署，北院一審依偽造文書等7罪合併判刑2年8月。（圖／記者黃哲民攝）

▲防彈衣廠商尚極實業負責人林聖哲，涉造假文件蒙混產品合格賣給矯正署，北院一審依詐欺取財等7罪合併判刑2年8月。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

法務部矯正署2020年為所屬台中看守所等7個監所採購防彈背心，得標廠商「尚極實業」負責人林聖哲涉拿自己父親公司的合格文件，冒充181件防彈背心通過檢驗交貨，林男到案堅稱「十分無辜」，自認防彈專業製造商、始終兢兢業業，批檢方送驗過程有瑕疵，台北地院審結，依詐欺取財等7罪合併判他2年8月徒刑，可上訴。

判決指出，本案矯正署7監所採購的181件防彈背心，約定得標廠商不僅須提供防彈纖維來源證明、專業實驗室測試報告、內外襯套材質檢驗證明等文件，還須通過NIJ 0101.06的ⅢA等級防彈性能標準。

NIJ 0101.06是美國制定最新防彈標準，5種規格中有3種針對手槍子彈，ⅢA等級具有抵禦手槍子彈最高防護力，能擋下初速448±9.1m/s及彈頭重8.1克的.357 SIG 平頭全銅被甲彈，與初速436±9.1m/s及彈頭重15.6克的.44 麥格農半被甲空尖彈，防彈背心須先浸水30分鐘或在乾式滾筒翻滾10天，再射擊6發不能貫穿、且凹陷不超出44毫米才合格。

林聖哲以址設彰化縣福興鄉的尚極實業有限公司得標，卻省錢不將自製防彈背心送驗，涉拿自己父親林樹雄的光研公司先前得標警政署等單位防彈背心的合格文件蒙混，交貨後被檢舉涉嫌造假。

台北地檢署去年（2023年）指揮廉政署偵辦，林聖哲始終否認產品不合格，檢方花費10多萬元抽樣送到美國專業機構測試，確認未達採購所需規格，起訴林男涉犯偽造文書、詐欺取財等罪嫌，建請法院從重量刑。

林聖哲承認交貨前沒將產品送驗，但堅稱是向父親的光研公司購買韓國製AT纖維布，光研公司用同款布製造防彈背心，通過2019年警政署採購所定的NIJ 0101.04的ⅢA等級，光研2019年得標國安局採購防彈背心標案，以28層基礎纖維布製造，送到美國檢驗通過NIJ 0101.06的ⅢA等級。

林聖哲聲稱，本案他用比基礎纖維布高階的AT纖維布，同樣以28層製造防彈背心，所以「推論」可符合更嚴苛的NIJ 0101.06的ⅢA等級，他沒詐欺意圖、也沒變造履約文件，更沒造成矯正署損失。

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

林聖哲抱怨標案沒要求防彈背心須先浸水通過防水檢測，檢方抽樣把存放逾2年、防彈性能有衰退的舊品送驗，甚至把淘汰廢品浸水後做射擊測試，鑑定過程不公允，他懷疑有些送驗防彈背心不是他製造的，自認「十分無辜」、無所適從。

林聖哲強調本案用最先進的AT布料、進口的防彈材料，「我們是防彈專業製造商，40年歷史，知道產品用來保護生命，所以兢兢業業做到最好，還高額保險以示負責，在國內從沒有出險理賠紀錄」，林自稱上海復旦大學博士，罹癌開刀3次，「這個行業非常辛苦」。

法官依專家證人所述，認定防彈背心性能有效期限至少5年，本案檢方送驗產品外觀正常無褪色、破損，應為在有效期限內的正常使用，經美方實驗室依NIJ 0101.06的ⅢA等級要求做測試，7件送驗防彈背心都不合格。

法官指林男用光研公司的文件，推論自家產品符合防彈等級要求，純屬毫無依據的臆測，更有根本沒用AT纖維布的產品，仍以光研公司向韓國原廠取得的認證文件蒙混，並變造SGS檢驗文件移花接木通過驗收，案發還推稱遭人抽換文件嫁禍。

法官認定林男明知防彈背心對執法人員生命安全的重要性，卻將防彈性能不明的產品交貨，罔顧執法人員人身安危，犯後態度不佳，依偽造文書、詐欺取財共7罪，合併判刑2年8月，全額沒收犯最所得119萬餘元，可上訴。

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