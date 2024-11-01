　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

盧秀燕為中火怒轟「嚴重失職」　環境部今動起來：嚴格監督減排

▲環境部要求中火減排　盧秀燕：雖晚，但終於聽見中部人的聲音。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲環境部要求中火減排，台中市長盧秀燕回應，雖然晚了，但中央終於聽見中部人的聲音。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

中火燃氣機組二期日前環評審查通過，增加4部燃氣火力發電機組，卻未減少足夠的燃煤機組。台中市長盧秀燕痛批環評審查只有污染增加，沒有污染減少，環境部嚴重失職、應該降格。今天環境部指出，將嚴格監督、強力要求中火減排；對此，盧秀燕回應，總算聽見中部人的聲音。

盧秀燕今天出席活動時表示，雖然晚了，但中央總算聽見中部人的聲音。盧秀燕痛批，環境部在前天的審查當中就應該要把關，要求中火減排、改善，因為環境部就是要為環境、為人民的健康把關，所以才叫做環境部，但在當天審查中環境部都沒有作為；不僅中部地區的民眾非常憤怒，立法委員或市議員等民代也覺得不可思議，現在總算環境部稍微聽到聲音，要召開記者會提出解決方案，將靜待他們的解決方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲環境部通過台中電廠第二期新建燃氣機組計畫。（圖／台電提供）

▲盧秀燕痛批，中火若再加四部機組，將會變成全世界最大的火力發電廠。（圖／資料照片）

盧秀燕提醒，現在的中火，已經是全國最大的火力發電廠，是污染量、碳排放量全國最大的電廠，如果像前天審查，再加四部機組，中火會變成全世界最大的火力發電廠，污染卻要中部人承受，這對中部人太不公平了，希望今天環境部記者會，環境部能提出好的把關辦法。

盧秀燕強調，中火規劃新增燃氣機組一期時，中市府已向經濟部與環保署談判，最後達成協議，中火增加2部機組，須拆2部機組，但現在要再增加4部機組，最起碼的標準不能拆除低於4部；本來是一部燃氣機組可抵兩部燃煤機組，因此照理是增一氣要拆兩煤，但在一期，考慮到讓國家可用的電再多一點，所以我們同意增一拆一，此次第二期是增加4部，要求環境部至少應該要比照辦理，不要把標準降低。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
腰斬！　這檔ETF配息再創新低
颱風太恐怖！測速照相被吹到秀逗　94車綠燈竟被拍
王定宇批劉德華「媚共藝人」　陸委會主委：經查「無傷害台灣言論
颱風天騎車買晚餐爆頭亡...母、妹緊牽彼此忍悲現身
康芮狂風吹翻鐵梯！　桃園男摔死
獨／日本免稅改制時間曝光　透明紅袋將廢除
每人平均分4.8萬！　新制勞退賺6152億元
快訊／颱風環流甩雨彈　3縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

無名英雄「深夜清路樹」脫口1句話！　台北哥爆鼻酸

玉米、稻米全倒！康芮釀嚴重農損　雲林農民求一事盼減少損失

台鐵西部恢復正常行車了　北迴線提早16時搶通、花東線18時通車

快訊／氣象署14：30解除康芮海警　下周一北東甩涼雨彈

快訊／康芮颱風環流甩雨彈「3縣市大雨特報」

康芮狂掃當心5傳染病！今年類鼻疽破百創紀錄、北部登革熱威脅增

睡覺不能關房門　半夜目睹男友媽「進房做1事」！妹子嚇逃

盧秀燕為中火怒轟「嚴重失職」　環境部今動起來：嚴格監督減排

康芮為石門水庫帶來1.61億公噸水量　已停止洩洪改為排洪放水

雲林校園未復電...文光國小上下課「打鼓代鐘」　停電不停課

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

北宜警車變「安全車」領跑　後面跟一排豪車沒人敢超

婁峻碩直播Cue焦凡凡露甜蜜笑　否認寵妻魔人：我才是被寵的！

GD曾想放棄音樂：搞不清自己是誰　轉念放鬆「就算面相變了也很好」

無名英雄「深夜清路樹」脫口1句話！　台北哥爆鼻酸

玉米、稻米全倒！康芮釀嚴重農損　雲林農民求一事盼減少損失

台鐵西部恢復正常行車了　北迴線提早16時搶通、花東線18時通車

快訊／氣象署14：30解除康芮海警　下周一北東甩涼雨彈

快訊／康芮颱風環流甩雨彈「3縣市大雨特報」

康芮狂掃當心5傳染病！今年類鼻疽破百創紀錄、北部登革熱威脅增

睡覺不能關房門　半夜目睹男友媽「進房做1事」！妹子嚇逃

盧秀燕為中火怒轟「嚴重失職」　環境部今動起來：嚴格監督減排

康芮為石門水庫帶來1.61億公噸水量　已停止洩洪改為排洪放水

雲林校園未復電...文光國小上下課「打鼓代鐘」　停電不停課

神級炒麵Indomie營多麵攜手NewJeans擔任全球品牌大使　共創青春活力新形象

媽花3000元買圍欄組裝半天　馬爾濟斯為玩具「一秒越獄」

無名英雄「深夜清路樹」脫口1句話！　台北哥爆鼻酸

9.8萬受益人注意！月月配00936配息0.05元　創下新低

服務業缺工！許舒博再呼籲引進外籍移工　放寬僑外生限制

燙金軌道經濟學　直達青埔「A20重劃區」

美大選在即　許舒博：川普當選對台灣衝擊較大

6次賠光3次破產、52歲賺1億美元！股市傳奇作手李佛摩

策進會、陸委會舉辦「好友港節市集」　明後天華山登場

康芮颱風太恐怖！測速照相被吹到秀逗　94車綠燈行駛竟被拍

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

華航地勤商務艙下跪！黃瓊慧看完超難過

妻生下女兒認了「是一夜情」！綠帽夫1原因選擇原諒

即／00:18花蓮近海規模5.5地震　最大震度4級

台北市有沒有停班課？他揭蔣萬安「宣布藏1亮點」

新北刺青猴颱風天出動！路上「隨機踹倒機車」狂笑

即／花蓮國家警報！00：18發生地震　台北有感搖晃

更多熱門

相關新聞

國民黨2028派誰出戰？　藍委挺盧秀燕選總統：不當黨主席也不影響

國民黨2028派誰出戰？　藍委挺盧秀燕選總統：不當黨主席也不影響

國民黨黨主席將在明年進行改選，下屆「參選總統」呼聲最高的台中市長盧秀燕始終未表態，是否投入黨主席選舉。對此，國民黨立委黃健豪今（1日）表示，當面建議過盧秀燕不需要參選主席，他認為不當黨主席，也不影響盧秀燕參選總統，只要盧秀燕有意願，他自己當然也是全力支持 。

郭智輝菲國送電論「每度高於4元就不買」　曝專家學者計算過

郭智輝菲國送電論「每度高於4元就不買」　曝專家學者計算過

中火增4燃氣機組！未提排污減碳方案

中火增4燃氣機組！未提排污減碳方案

中火「增氣爭議」環評仍過關　藍委轟：賴政府憂缺電犧牲台中人的肺

中火「增氣爭議」環評仍過關　藍委轟：賴政府憂缺電犧牲台中人的肺

強颱康芮下午侵襲台中　盧秀燕：準備飲水+照明

強颱康芮下午侵襲台中　盧秀燕：準備飲水+照明

關鍵字：

中火減排盧秀燕環境部空汙

讀者迴響

熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

北市男遭倒塌電桿壓爆頭　媽媽含淚認屍

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

家寧嘴唇顫抖認情變！4字回分手原因

全台驚現怪奇案例！建商自願毀約賠款不交屋　購屋族上網求助

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

獨／同行8人都是教練仍出人命　28歲男潛訓魂斷池底

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了

柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

即／隨機踹倒機車刺青猴抓到了　警上門秒孬雙手合十

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

華航地勤商務艙下跪！黃瓊慧看完超難過

更多

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面