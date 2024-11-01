盧秀燕為中火怒轟「嚴重失職」　環境部今動起來：嚴格監督減排

▲環境部要求中火減排，台中市長盧秀燕回應，雖然晚了，但中央終於聽見中部人的聲音。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

中火燃氣機組二期日前環評審查通過，增加4部燃氣火力發電機組，卻未減少足夠的燃煤機組。台中市長盧秀燕痛批環評審查只有污染增加，沒有污染減少，環境部嚴重失職、應該降格。今天環境部指出，將嚴格監督、強力要求中火減排；對此，盧秀燕回應，總算聽見中部人的聲音。

盧秀燕今天出席活動時表示，雖然晚了，但中央總算聽見中部人的聲音。盧秀燕痛批，環境部在前天的審查當中就應該要把關，要求中火減排、改善，因為環境部就是要為環境、為人民的健康把關，所以才叫做環境部，但在當天審查中環境部都沒有作為；不僅中部地區的民眾非常憤怒，立法委員或市議員等民代也覺得不可思議，現在總算環境部稍微聽到聲音，要召開記者會提出解決方案，將靜待他們的解決方案。

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▲盧秀燕痛批，中火若再加四部機組，將會變成全世界最大的火力發電廠。（圖／資料照片）



盧秀燕提醒，現在的中火，已經是全國最大的火力發電廠，是污染量、碳排放量全國最大的電廠，如果像前天審查，再加四部機組，中火會變成全世界最大的火力發電廠，污染卻要中部人承受，這對中部人太不公平了，希望今天環境部記者會，環境部能提出好的把關辦法。

盧秀燕強調，中火規劃新增燃氣機組一期時，中市府已向經濟部與環保署談判，最後達成協議，中火增加2部機組，須拆2部機組，但現在要再增加4部機組，最起碼的標準不能拆除低於4部；本來是一部燃氣機組可抵兩部燃煤機組，因此照理是增一氣要拆兩煤，但在一期，考慮到讓國家可用的電再多一點，所以我們同意增一拆一，此次第二期是增加4部，要求環境部至少應該要比照辦理，不要把標準降低。