28歲教練潛訓「全身抖動」溺斃　專家曝「大腦強制關機」原因

▲台中北屯一泳訓中心發生潛水教練溺斃意外，同業坦言，自由潛水風險高，潛伴戒護相當重要。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市北屯區一泳訓中心驚傳28歲洪姓潛水教練在2米深泳池自由潛水時，發生溺水死亡意外，對於潛水教練竟然發生溺斃意外，許多人都感到不可思議。對此，擁有20多年自由潛水教學經驗的王姓教練表示，自由潛水的潛伴相當重要，死者可能是下潛過久缺氧，過度憋氣，一連發生運動能力喪失(LMC)、黑視症 (Blackout)等症狀，大腦被強制關機昏迷，加上周邊潛伴沒及時發現，導致意外發生。

昨天28歲洪男等8人在颱風天前往該泳訓中心潛水，2點進入泳池後，接近3點鐘，有同行教練發現洪男人已在水底昏迷，趕緊將人從2米深池底拉上岸，並且緊急通報警消，同時CPR急救，待救護人員到場時，將人送往慈濟醫院救治，但仍回天乏術。

王姓教練直言，自由潛水屬於高風險的極限運動，該泳訓中心並非合格潛水池，即便當時岸邊有救生員，死者潛入水中，過度憋氣昏迷溺斃，水面上的救生員也無法及時發現。

王姓教練表示，在深水中憋氣過久，恐因缺氧發生運動能力喪失(LMC)，身體會不斷抖動，人也會意識不清，這時候如果沒人發現，就可能陷入昏迷，也會引發黑視症 (Blackout)，就是眼前出現一片黑，人沒有方向感、也沒辦法正常移動，大腦遭強制關機，時間一久，就算被發現也錯失救命機會。

王姓教練也呼籲自由潛水人員，都能以此事件警惕，做好潛伴戒護工作，以免繼續發生意外。