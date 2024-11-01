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車禍隔天出院返家…台中男7天後突暴斃！竟是吸毒害死自己

▲醫院,病床,擔架,點滴。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲男子因車禍骨折，住院一天便返家，卻在事發第6天突然身亡。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫／pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名田姓女子開車通過路口時，與周姓男騎士發生碰撞，造成周男恥骨骨折與身體擦挫傷，住院1天便出院，怎料卻在事發7天後突然身亡，檢方因此依過失致死罪起訴田女。然法院發現周男在出院後曾經吸毒，自成腦壓增高引發中風死亡，加上周男與其家人始終未提出告訴，故判決公訴不受理。

車禍發生在2022年8月9日下午4時45分，田女駕車沿市清水區民族路中線車道往臨港路方向行駛，行駛至民族路2段與四維東路交岔路口時，與沿四維東路欲左轉民族路的騎士周男發生碰撞，其中周男受有右側鈍挫傷合併右側恥骨骨折、臉部損傷、右側肩膀、右側手肘及右手擦挫傷等，住院一天便出院。

車禍後第7天的8月15日中午12時40分，周男突倒臥自家浴室內，緊急送往童綜合醫院搶救後，仍因呼吸衰竭、酸血症、慢性腎衰竭而不治死亡。檢方認為田女與周男死亡之間有因果關係，依過失致死罪起訴。

法官從診斷證明書中發現，周男本身有慢性腎絲球腎病、腎衰竭，車禍送醫檢查時生命跡象穩定，亦無顱內出血，解剖確認後卻是因中樞神經衰竭死亡，可見死因與車禍相關性較低。

▲▼毒品,違禁藥物,毒品氾濫,藥物濫用,成癮,反毒,戒斷,藥物依存,買毒,販毒,運毒,吸毒。（圖／記者李毓康攝）

▲法醫在男子血液、胃裡驗出甲基安非他命的成分，代表男子死前曾吸毒。（示意圖／資料照）

不僅如此，法醫指出周男的顱內出血可能非車禍造成，包括他有腦中風傾向、血液內驗出甲基安非他命，且使用安非他命後會引起腦壓增高，因此應該是車禍後5至6天才出血，所以鑑定死因為中樞神經衰竭而死亡。

另外因周男出現出血性肺水腫，可見是使用甲基安非他命造成的病理變化，胃內容物也驗出甲基安非他命與安非他命，判斷可能在死前1、2天還有施用毒品，而且周男是腎衰竭病人，所以本就容易出血，又施用安非他命，最終造成血壓增高釀成大出血而死亡，難認田女過失行為與周男死亡有因果關係。

此外，因周男家屬偵查時表示「希望等解剖確定死因後，再決定是否對車禍提出告訴、回家討論後再決定，如果有和解成立就不提出告訴」等等，卻始終未提出傷害告訴，既然未經合法告訴，故判決本案公訴不受理。可上訴。

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