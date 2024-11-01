　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

鹹蛋黃控快衝！老楊全新「鹹蛋黃醇心蛋捲」快閃台中　卡哇伊限量周邊滿額必收

▲▼老楊全新「鹹蛋黃醇心蛋捲」快閃台中。（圖／業者提供）

圖、文／老楊食品提供

鹹蛋黃控們注意了！老楊食品「鹹蛋黃醇心蛋捲」全新亮相，於11月1日至11月28日期間，快閃進駐新光三越台中中港店B2F「好好集」展示櫃。現場以童趣插畫風為主題，營造出「尋味奇幻旅程」氛圍，讓人猶如走入鹹蛋黃森林，象徵鹹蛋黃醇心蛋捲的濃郁滋味，不論大人小孩，都能體驗出充滿驚喜的全新奇幻口感，感受老楊不忘初心的真摯美味與美好。

▲▼老楊全新「鹹蛋黃醇心蛋捲」快閃台中。（圖／業者提供）

老楊方塊酥經典飄香近半世紀　全新蛋捲再度炸裂味蕾

老楊食品以眷村風味方塊酥飄香近五十年，成為嘉義名產代名詞。十年前推出鹹蛋黃餅，引發全球華人鹹蛋黃風潮，更曾被做成鹹蛋黃泡麵、茶飲店等異業結合。這次運用鹹蛋黃餅經典美味，全新推出醇心蛋捲系列首作，以老楊經典熱銷的鹹蛋黃餅磨成粉，特製成爲鹹蛋黃餅乾醬作為內餡；蛋捲外皮則選用頂級麵粉、新鮮雞蛋及優質奶油，不加一滴水，凸顯濃厚蛋奶香，打造千層酥脆口感。這款蛋捲內餡餅乾醬，嚴選自優質鴨蛋黃，完美詮釋金沙風味，不僅延續高品質鹹蛋黃餅的經典滋味，更讓風味再昇華，帶來鹹甜交織豐富享受。此外，現場亦有販售老楊經典鹹蛋黃餅，讓顧客在品嚐創新的蛋捲美味之餘，還能回味原汁原味的鹹蛋黃餅乾風采。

此次快閃櫃活動現場推出鹹蛋黃醇心蛋捲10入禮盒（附專屬禮袋）、5入盒裝，以及經典熱銷的鹹蛋黃餅袋裝230克，滿足鹹蛋黃愛好者的不同味蕾需求！

▲▼老楊全新「鹹蛋黃醇心蛋捲」快閃台中。（圖／業者提供）

超多快閃活動驚喜　現場好買好吃又好玩！

活動期間，單筆消費滿450元即可獲贈限量主題環保袋；現場追蹤老楊食品IG，並使用限定濾鏡拍照公開分享限時動態，可獲得「鹹蛋黃醇心蛋捲」一支。現場加入老楊LINE好友，還可領取鹹蛋黃醇心蛋捲熟客優惠券！如果真的無法前來，亦可於老楊方塊酥直營門市或官網直接購買！

▲▼老楊全新「鹹蛋黃醇心蛋捲」快閃台中。（圖／業者提供）

老楊醇心蛋捲期間限定快閃櫃 資訊
日期：2024/11/1～2024/11/28
地點：新光三越台中中港店 B2好好集
營業時間：週一至週五 11:00~22:00
週六、週日 10:30~22:00
＊以新光三越台中中港店營業時間為準

老楊方塊酥官網：https://www.tkfood.com.tw
老楊方塊酥facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/tkfood/?locale=zh_TW
老楊方塊酥Instagram官方專頁：https://www.instagram.com/tkfood1979

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／新北刺青猴抓到了！　警上門秒孬
快訊／大巨蛋中職例行賽腰斬剩20場　遠雄回應了
LIVE／康芮1430解海警！內湖騎士買晚餐遇死劫　蔣萬安宣
快訊／臉書遭灌「為何不放假」？　蔣萬安回應了
「魟魚教練」猥褻5童！　交誼廳拍噁照慘了
快訊／「誰摔死了李新」郭新政、盛竹如判賠結果出爐
快訊／康芮減弱為輕颱　14：30解除海警
康芮狂掃！保時捷遭壓毀　心痛畫面曝
劉德華今小巨蛋開唱「朱麗蒨來了」！　罕見現身

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

拿坡里炸雞專賣正式改名「三商炸雞」！限時19天「炸雞桶買1送1」

鹹蛋黃控快衝！老楊全新「鹹蛋黃醇心蛋捲」快閃台中　卡哇伊限量周邊滿額必收

21風味館「3大感恩餐75折起」爽吃1個月！香草烤雞、烤半雞全下殺

咖啡囤貨時間到了！7-11精品買7送7、全家買3送3　只限今天

躲風雨又能吃喝玩樂　東森廣場台北車站週年慶湧現滿滿人潮

颱風天全聯、家樂福「外送暫停」！超市量販營業時間、優惠一次看

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

北宜警車變「安全車」領跑　後面跟一排豪車沒人敢超

婁峻碩直播Cue焦凡凡露甜蜜笑　否認寵妻魔人：我才是被寵的！

女大生遇死劫畫面曝！騎車慘遭2度撞擊　姊姊悲痛連夜帶她回家

拿坡里炸雞專賣正式改名「三商炸雞」！限時19天「炸雞桶買1送1」

鹹蛋黃控快衝！老楊全新「鹹蛋黃醇心蛋捲」快閃台中　卡哇伊限量周邊滿額必收

21風味館「3大感恩餐75折起」爽吃1個月！香草烤雞、烤半雞全下殺

咖啡囤貨時間到了！7-11精品買7送7、全家買3送3　只限今天

躲風雨又能吃喝玩樂　東森廣場台北車站週年慶湧現滿滿人潮

颱風天全聯、家樂福「外送暫停」！超市量販營業時間、優惠一次看

民眾喊放「災後恢復假」　內政部：停班停課為地方政府權責

華航董座力拚全年獲利創新高　明年貨運審慎樂觀

飛機上1處最髒「絕對逃不掉」！她只用1招就解決　空姐狂讚

全台30處公路受災或封閉　搶通時程出爐

快訊／新北刺青猴抓到了！隨機踹倒機車　警上門秒孬雙手合十　

丁薛祥：加快實施一攬子增量政策　努力實現全年發展目標

阿本首戰BL劇！與千萬流量日星擦出火花「瞬間臉紅」

大巨蛋體育賽事安排爭議　遠雄：空餘檔期優先開放中職進駐

開賣2分鐘搶光！　武陵農場櫻花季訂房「全數售罄」

大谷翔平居首！　道奇創下世界大賽奪冠後商品銷售紀錄

消費熱門新聞

囤咖啡時間到了！7-11買7送7、全家買3送3

最強卡司直播帶貨　小直播大明星50位網紅同臺創佳績

三商炸雞限時19天炸雞桶買1送1

統一麵送出10萬旅遊金　全台灣最幸運縣市大公布

21風味館3大感恩餐75折起爽吃1個月

躲風雨吃喝玩樂　北車東森廣場湧人潮

肯德基+必勝客雙11限定優惠一次收

麥當勞5大夯品買1送1限時26天開跑

中華電信網路門市雙11活動神攻略

Coupang酷澎國際級環安衛團隊隊首度亮相

限1天！全家咖啡「買3送3」手刀搶

施打肉毒首重「純淨」度避免抗藥性

全家11月「青森蘋果霜淇淋」回歸

日本最紅布丁＋法國冠軍主廚慕斯蛋糕「全家」吃得到

更多熱門

相關新聞

獨／同行8人都是教練仍出人命　28歲男潛訓魂斷池底

獨／同行8人都是教練仍出人命　28歲男潛訓魂斷池底

台中北屯區一泳訓中心昨（10/31）驚傳意外，一名洪姓男子跟團一起到2米深泳池進行自由潛水訓練，結果被發現人沉到水底，同行教練將人拉上時，洪男已無呼吸心跳，送醫急救宣告不治。據了解，洪男一行8人都是教練，且2點才進館訓練，未料3點就出事，詳細事發原因還有待進一步調查。

康芮1天釀台中255件災情　

康芮1天釀台中255件災情　

快訊／台中小吃店火警！1人受困待援

快訊／台中小吃店火警！1人受困待援

颱風練潛水！台中男「高中泳池溺斃」市府要查

颱風練潛水！台中男「高中泳池溺斃」市府要查

即／康芮減弱！台中明天正常上班上課

即／康芮減弱！台中明天正常上班上課

關鍵字：

老楊食品新光三越台中鹹蛋黃醇心蛋捲

讀者迴響

熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

北市男遭倒塌電桿壓爆頭　媽媽含淚認屍

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

家寧嘴唇顫抖認情變！4字回分手原因

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

即／00:18花蓮近海規模5.5地震　最大震度4級

華航地勤商務艙下跪！黃瓊慧看完超難過

柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

即／美超微再跌16.19%　市值已蒸發三分之二

新北刺青猴颱風天出動！路上「隨機踹倒機車」狂笑

更多

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面