鹹蛋黃控快衝！老楊全新「鹹蛋黃醇心蛋捲」快閃台中　卡哇伊限量周邊滿額必收

圖、文／老楊食品提供

鹹蛋黃控們注意了！老楊食品「鹹蛋黃醇心蛋捲」全新亮相，於11月1日至11月28日期間，快閃進駐新光三越台中中港店B2F「好好集」展示櫃。現場以童趣插畫風為主題，營造出「尋味奇幻旅程」氛圍，讓人猶如走入鹹蛋黃森林，象徵鹹蛋黃醇心蛋捲的濃郁滋味，不論大人小孩，都能體驗出充滿驚喜的全新奇幻口感，感受老楊不忘初心的真摯美味與美好。





老楊方塊酥經典飄香近半世紀 全新蛋捲再度炸裂味蕾

老楊食品以眷村風味方塊酥飄香近五十年，成為嘉義名產代名詞。十年前推出鹹蛋黃餅，引發全球華人鹹蛋黃風潮，更曾被做成鹹蛋黃泡麵、茶飲店等異業結合。這次運用鹹蛋黃餅經典美味，全新推出醇心蛋捲系列首作，以老楊經典熱銷的鹹蛋黃餅磨成粉，特製成爲鹹蛋黃餅乾醬作為內餡；蛋捲外皮則選用頂級麵粉、新鮮雞蛋及優質奶油，不加一滴水，凸顯濃厚蛋奶香，打造千層酥脆口感。這款蛋捲內餡餅乾醬，嚴選自優質鴨蛋黃，完美詮釋金沙風味，不僅延續高品質鹹蛋黃餅的經典滋味，更讓風味再昇華，帶來鹹甜交織豐富享受。此外，現場亦有販售老楊經典鹹蛋黃餅，讓顧客在品嚐創新的蛋捲美味之餘，還能回味原汁原味的鹹蛋黃餅乾風采。

此次快閃櫃活動現場推出鹹蛋黃醇心蛋捲10入禮盒（附專屬禮袋）、5入盒裝，以及經典熱銷的鹹蛋黃餅袋裝230克，滿足鹹蛋黃愛好者的不同味蕾需求！





超多快閃活動驚喜 現場好買好吃又好玩！

活動期間，單筆消費滿450元即可獲贈限量主題環保袋；現場追蹤老楊食品IG，並使用限定濾鏡拍照公開分享限時動態，可獲得「鹹蛋黃醇心蛋捲」一支。現場加入老楊LINE好友，還可領取鹹蛋黃醇心蛋捲熟客優惠券！如果真的無法前來，亦可於老楊方塊酥直營門市或官網直接購買！

老楊醇心蛋捲期間限定快閃櫃 資訊

日期：2024/11/1～2024/11/28

地點：新光三越台中中港店 B2好好集

營業時間：週一至週五 11:00~22:00

週六、週日 10:30~22:00

＊以新光三越台中中港店營業時間為準



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