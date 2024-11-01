快訊／台綠弊案重開羈押庭「2羈押2請回」　前董座落跑遭拘提

▲台鹽綠能公司不法弊案，台南地院召開羈押庭，裁定2人羈押禁見、2人請回。（圖／記者林東良攝）

記者林東良、趙蔡州／台南報導

台南地檢署偵辦台鹽綠能公司不法弊案，聲請羈押台鹽前董事長陳啟昱等5人。台南地院召開羈押庭，於1日晚間10點多裁定台鹽實業公司前總經理蘇坤煌、鴻暉國際公司負責人蘇俊仁2人涉犯證劵交易法特別背信罪及刑法使公務員登載不實等罪嫌，且犯嫌重大，有串供、滅證及逃亡之虞，裁定羈押禁見，其餘台鹽郭姓前副總經理、晁暘開發公司戴姓負責人2人請回，陳啟昱由於未到庭，檢警已開拘票拘提。