台鹽綠能弊案「陳啟昱」跑了？高雄檢警開拘票旗山找人

▲高雄市前副市長、台鹽前董事長陳啟昱。（圖／資料照）



記者許宥孺、鄒鎮宇／高雄報導

民進黨前中執委、台鹽前董事長陳啟昱涉嫌與光電案場仲介商勾結，導致台鹽損失11億的弊案。豈料，台南地院1日開庭時，陳啟昱未到，橋頭地檢署也開立拘票，請旗山分局執行。

台南地院1日指出，由於陳啟昱無正當理由無故不到庭，且住居地非台南轄區，已委託橋頭地方法院檢察署代為拘提。

對此，橋頭地檢署1日表示，已接獲台南地院囑託拘提公文，並開立拘票請旗山分局漏夜執行拘提。如果拘提陳啟昱到案，將立刻解送台南地院，若拘提未獲，將依法發布通緝。

回顧此案，台南地檢署偵辦台鹽綠能公司疑似藉由執行種電，跟光電業者共謀詐領不法款項，檢方10月22日指揮法務部調查局前往台綠總部等30多處場所進行搜索，並約談陳啟昱、蘇坤煌等34人到案，經偵訊認為陳啟昱、蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人涉犯證劵交易法特別背信罪嫌、刑法使公務員登載不實等罪，罪嫌重大且有串滅證之虞，因此向法院聲押禁見。

台南地院審理後於10月24日裁定駁回，陳啟昱等5人全部被當庭釋放，檢方迅速提出抗告。台南高分院10月28日審理，認為台南地院應再詳查陳啟昱在任時，是否以台綠名義作不利益的交易，撤銷發回台南地院更裁。