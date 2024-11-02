　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台鹽綠能弊案「陳啟昱」跑了？高雄檢警開拘票旗山找人

▲▼▲台鹽董事長陳啟昱。（圖／資料照） 

▲高雄市前副市長、台鹽前董事長陳啟昱。（圖／資料照）

記者許宥孺、鄒鎮宇／高雄報導

民進黨前中執委、台鹽前董事長陳啟昱涉嫌與光電案場仲介商勾結，導致台鹽損失11億的弊案。豈料，台南地院1日開庭時，陳啟昱未到，橋頭地檢署也開立拘票，請旗山分局執行。

台南地院1日指出，由於陳啟昱無正當理由無故不到庭，且住居地非台南轄區，已委託橋頭地方法院檢察署代為拘提。

對此，橋頭地檢署1日表示，已接獲台南地院囑託拘提公文，並開立拘票請旗山分局漏夜執行拘提。如果拘提陳啟昱到案，將立刻解送台南地院，若拘提未獲，將依法發布通緝。

回顧此案，台南地檢署偵辦台鹽綠能公司疑似藉由執行種電，跟光電業者共謀詐領不法款項，檢方10月22日指揮法務部調查局前往台綠總部等30多處場所進行搜索，並約談陳啟昱、蘇坤煌等34人到案，經偵訊認為陳啟昱、蘇坤煌、郭姓前副總經理、鴻暉國際公司蘇姓負責人、晁暘開發公司戴姓負責人涉犯證劵交易法特別背信罪嫌、刑法使公務員登載不實等罪，罪嫌重大且有串滅證之虞，因此向法院聲押禁見。

台南地院審理後於10月24日裁定駁回，陳啟昱等5人全部被當庭釋放，檢方迅速提出抗告。台南高分院10月28日審理，認為台南地院應再詳查陳啟昱在任時，是否以台綠名義作不利益的交易，撤銷發回台南地院更裁。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／新北酒醉男倒公車站路邊　肚子中數刀送醫亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台鹽綠能弊案「陳啟昱」跑了？高雄檢警開拘票旗山找人

屏東「軍卡碰撞重機」騎士失控再撞牆1死1傷　車頭爛掉照片曝光

快訊／台中加油站旁深夜大火　2樓宿舍火舌竄出

快訊／台綠弊案重開羈押庭「2羈押2請回」　前董座落跑遭拘提

快訊／新北酒醉男倒公車站路邊　肚子中數刀送醫亡

快訊／屏東三軍聯訓基地大門口「軍卡擦撞機車」1死1傷

快訊／高雄轎車自撞分隔島　車上2男送醫

彰化騎士139縣道犁田　過大彎道「壓樹葉」離奇慘摔

汐止吳家滅門血案　蘇建和3死囚再度免賠！遺族求更審判賠831萬

康芮走後清理屋頂落葉　彰化男「踩破屋頂」摔落身亡

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

20241028 ETtoday新聞

劉德華今晚小巨蛋開唱　老婆朱麗蒨也來了！

康芮減弱為輕颱 氣象署14：30解海警 ｜20241101 ET午間新聞

新北刺青猴抓到了！隨機踹倒機車　警上門秒孬雙手合十

台鹽綠能弊案「陳啟昱」跑了？高雄檢警開拘票旗山找人

屏東「軍卡碰撞重機」騎士失控再撞牆1死1傷　車頭爛掉照片曝光

快訊／台中加油站旁深夜大火　2樓宿舍火舌竄出

快訊／台綠弊案重開羈押庭「2羈押2請回」　前董座落跑遭拘提

快訊／新北酒醉男倒公車站路邊　肚子中數刀送醫亡

快訊／屏東三軍聯訓基地大門口「軍卡擦撞機車」1死1傷

快訊／高雄轎車自撞分隔島　車上2男送醫

彰化騎士139縣道犁田　過大彎道「壓樹葉」離奇慘摔

汐止吳家滅門血案　蘇建和3死囚再度免賠！遺族求更審判賠831萬

康芮走後清理屋頂落葉　彰化男「踩破屋頂」摔落身亡

浣熊太多乾脆吃掉！德國屠戶推「浣熊香腸」賣翻　味道口感曝光

美佛州萬聖節活動爆槍擊2死6傷　17歲槍手當場被捕

台鹽綠能弊案「陳啟昱」跑了？高雄檢警開拘票旗山找人

Nissan「e-Power油電技術車款」全球破150萬輛！2026前進軍北美

王定宇轟劉德華「媚共藝人」燒起來了　作家：有魄力就禁陸星入台

小心胃病找上你！營養師提醒「10招護胃訣竅」

TOYOTA英國廠「已生產超過500萬輛新車」！頭尾相連可繞地球半圈

Lexus「高雄亞灣全新據點」正式開幕！斥資2億元耗費2年打造

屏東「軍卡碰撞重機」騎士失控再撞牆1死1傷　車頭爛掉照片曝光

三振大谷翔平！捷克投手大紅：好光榮　總統接見被點名

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

社會熱門新聞

即／台中加油站旁深夜大火　2樓宿舍火舌竄出

即／新北酒醉男倒公車站路邊　肚子中數刀送醫亡

屏東重機撞軍卡1死1傷　照片曝光

騎士無照騎了18年　挨罰1.2萬結局逆轉

屏東三軍聯訓基地車禍　軍卡撞機車1死1傷

北市男遭倒塌電桿壓爆頭　媽媽含淚認屍

潛水教練全身抖動沉池底　8分鐘才被發現

獨／「絕命8分鐘」命喪泳池　友人心碎發文

獨／同行8人都是教練仍出人命　28歲男潛訓魂斷池底

汐止吳家滅門血案　更審仍判蘇建和等免賠

康芮走後清理屋頂落葉　彰化男「踩破屋頂」摔落身亡

即／隨機踹倒機車刺青猴抓到了　警上門秒孬雙手合十

高雄88快速道路連環車禍！4車追撞1女受傷送醫　現場慘況曝

即／高雄轎車自撞分隔島　車上2男送醫

更多熱門

相關新聞

台鹽綠能弊案重開羈押庭　2羈押2請回

台鹽綠能弊案重開羈押庭　2羈押2請回

台南地檢署偵辦台鹽綠能公司不法弊案，聲請羈押台鹽前董事長陳啟昱等5人。台南地院召開羈押庭，於1日晚間10點多裁定台鹽實業公司前總經理蘇坤煌、鴻暉國際公司負責人蘇俊仁2人涉犯證劵交易法特別背信罪及刑法使公務員登載不實等罪嫌，且犯嫌重大，有串供、滅證及逃亡之虞，裁定羈押禁見，其餘台鹽郭姓前副總經理、晁暘開發公司戴姓負責人2人請回，陳啟昱由於未到庭，檢警已開拘票拘提。

台鹽綠能弊案　前董座陳啟昱驚傳落跑

台鹽綠能弊案　前董座陳啟昱驚傳落跑

北院裁定柯文哲延押四個月　民進黨四字回應

北院裁定柯文哲延押四個月　民進黨四字回應

荒謬！黃國昌諷賴政府：陳啟昱失聯落跑、柯文哲不會逃卻遭延押

荒謬！黃國昌諷賴政府：陳啟昱失聯落跑、柯文哲不會逃卻遭延押

台中媽媽桑9.2萬陪酒錢被警沒收　結局大逆轉

台中媽媽桑9.2萬陪酒錢被警沒收　結局大逆轉

關鍵字：

台鹽弊案陳啟昱法院開庭

讀者迴響

熱門新聞

即／台中加油站旁深夜大火　2樓宿舍火舌竄出

踹機車刺青猴「嚼檳榔」現身道歉：別扯到我爸媽

劉樂妍出車禍「車頭全撞毀」現場照曝光！

即／新北酒醉男倒公車站路邊　肚子中數刀送醫亡

夏如芝「9cm針無麻藥穿刺乳房」：我好勇敢

劉德華才唱5首歌　突趴平在吊臂舞台

雙北災情多要上班　氣象粉專開噴市長

「好市多北部職缺」難得上架！他打工賺6萬

王定宇轟劉德華「媚共藝人」被打臉　網湧FB朝聖

世羽男單第一石宇奇比賽中呼吸急促倒地 擔架抬出急送醫

12小時後原地繼續唱！　劉德華不忍了

懷孕6個月急喊「不知爸爸是誰」！她列激戰時序表

屏東重機撞軍卡1死1傷　照片曝光

面試官測應酬能力出題「玩撲克牌」　求職男連打19局才想通

趙露思直播「臉差太多」又被疑整形

更多

最夯影音

更多

家寧走鐘獎後台哽咽認情變！　薔薔安慰：妳的光在自己身上

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

劉德華終於來了！隔11年攻蛋　遇颱風攪局笑喊「這就是天意」

颱風天買晚餐遭電線桿重砸亡　騎士遺體相驗...母、妹忍悲現身

西區國門打造經濟核心　換屋置產首選「興洋君冠」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面