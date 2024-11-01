　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台「轉涼時間點」曝！專家示警：宜蘭11月中旬有持續異常降雨

▲11月中旬起宜蘭有持續異常降雨發生的機率。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

康芮颱風離台，氣象專家賈新興今（1）日指出，未來10天以東北季風影響的天氣型態為主。而短期氣候預測趨勢顯示，11月中旬起至12月上旬，宜蘭有「持續性且異常降雨」發生的機率；至於溫度方面，11月上旬以正常至略偏暖的機率高，中旬起才有轉正常至略偏涼的趨勢。

賈新興分析近一周天氣，明日宜花有零星短暫雨，午後宜花及中南部山區有局部短暫雨。周日～下周一（3～4日）宜蘭有局部短暫雨，午後苗栗以南山區及花東山區有零星短暫雨。下周二（5日）桃園以北及宜蘭有局部雨，午後南投以南山區及花蓮山區有零星短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興接著說，下周三、周四（6日、7日）新北山區及宜蘭有局部雨，午後桃園以北山區、南部山區有零星短暫雨。下周五、周六（8日、9日）北北基宜有零星短暫雨，午後南部山區有零星短暫雨。下周日（10日）新竹以北及宜花有局部短暫雨。但他也提醒，超過5天後預報變動度大、不確定性高，請留意最新預報資訊。

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,極端高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,悶熱,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲賈新興分析，11月上旬以正常至略偏暖的機率高。（示意圖／記者李毓康攝）

中央氣象署指出，周六、周日受到東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫雨。溫度部分，北部、宜蘭21～26度，花東23～30度，中南部22～31度；澎湖24～26度、金門23～28度、馬祖21～25度。

氣象署表示，下周一東北季風再增強，下周二～周四因東北季風影響，北部及東北部氣溫較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。北部、宜蘭溫度19～26度，花蓮21～28度，中南部及台東20～31度；澎湖22～25度、金門19～25度、馬祖18～23度。

下周五～周日東北季風減弱，環境偏東風，北部及東北部氣溫回升，東半部地區有局部短暫雨，北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／新北刺青猴抓到了！　警上門秒孬
快訊／大巨蛋中職例行賽腰斬剩20場　遠雄回應了
LIVE／康芮1430解海警！內湖騎士買晚餐遇死劫　蔣萬安宣
快訊／臉書遭灌「為何不放假」？　蔣萬安回應了
「魟魚教練」猥褻5童！　交誼廳拍噁照慘了
快訊／「誰摔死了李新」郭新政、盛竹如判賠結果出爐
快訊／康芮減弱為輕颱　14：30解除海警
康芮狂掃！保時捷遭壓毀　心痛畫面曝
劉德華今小巨蛋開唱「朱麗蒨來了」！　罕見現身

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台30處公路受災或封閉　搶通時程出爐

開賣2分鐘搶光！　武陵農場櫻花季訂房「全數售罄」

康芮陸警全面解除「今深夜減弱熱帶低壓」　下周一再變天

全台「轉涼時間點」曝！專家示警：宜蘭11月中旬有持續異常降雨

越南人妻「狂拉40位姊妹結婚」　他自豪：一個都沒跑！全場看傻

點名「6間手搖飲」爆紅後快速殞落　他嘆：清玉最冤枉！全場搖頭

情障生一定會干擾上課？　專家揭「家長態度是關鍵」

快訊／康芮持續減弱　氣象署14：30解除海警

情障生10年暴增1倍　家長憂「孩子怕午睡時被打死」

妻生下女兒認了「是一夜情」！職軍慘戴綠帽　1原因選擇原諒

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

北宜警車變「安全車」領跑　後面跟一排豪車沒人敢超

婁峻碩直播Cue焦凡凡露甜蜜笑　否認寵妻魔人：我才是被寵的！

女大生遇死劫畫面曝！騎車慘遭2度撞擊　姊姊悲痛連夜帶她回家

全台30處公路受災或封閉　搶通時程出爐

開賣2分鐘搶光！　武陵農場櫻花季訂房「全數售罄」

康芮陸警全面解除「今深夜減弱熱帶低壓」　下周一再變天

全台「轉涼時間點」曝！專家示警：宜蘭11月中旬有持續異常降雨

越南人妻「狂拉40位姊妹結婚」　他自豪：一個都沒跑！全場看傻

點名「6間手搖飲」爆紅後快速殞落　他嘆：清玉最冤枉！全場搖頭

情障生一定會干擾上課？　專家揭「家長態度是關鍵」

快訊／康芮持續減弱　氣象署14：30解除海警

情障生10年暴增1倍　家長憂「孩子怕午睡時被打死」

妻生下女兒認了「是一夜情」！職軍慘戴綠帽　1原因選擇原諒

韓職「21歲怪物新星」備戰12強　教頭疑惑：30次失誤怎麼來？

民眾喊放「災後恢復假」　內政部：停班停課為地方政府權責

華航董座力拚全年獲利創新高　明年貨運審慎樂觀

飛機上1處最髒「絕對逃不掉」！她只用1招就解決　空姐狂讚

全台30處公路受災或封閉　搶通時程出爐

快訊／新北刺青猴抓到了！隨機踹倒機車　警上門秒孬雙手合十　

丁薛祥：加快實施一攬子增量政策　努力實現全年發展目標

阿本首戰BL劇！與千萬流量日星擦出火花「瞬間臉紅」

大巨蛋體育賽事安排爭議　遠雄：空餘檔期優先開放中職進駐

開賣2分鐘搶光！　武陵農場櫻花季訂房「全數售罄」

生活熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

即／00:18花蓮近海規模5.5地震　最大震度4級

華航地勤商務艙下跪！黃瓊慧看完超難過

新北刺青猴颱風天出動！路上「隨機踹倒機車」狂笑

即／花蓮國家警報！00：18發生地震　台北有感搖晃

台北市有沒有停班課？他揭蔣萬安「宣布藏1亮點」

20樓陽台快被康芮吹走　住戶人肉拔河

更多熱門

相關新聞

康芮陸警全面解除「今深夜減弱熱帶低壓」　下周一再變天

康芮陸警全面解除「今深夜減弱熱帶低壓」　下周一再變天

康芮颱風暴風圈遠離並減弱為輕颱，氣象署上午11時30分解除陸警，但仍持續發布海警，預計下午2點半解除海警，康芮颱風預計今深夜減弱為熱帶性低氣壓。未來天氣將受2波東北季風影響，其中下周一到下周三北東有明顯降雨和降溫。

快訊／康芮減弱為輕颱　氣象署14：30解除海警

快訊／康芮減弱為輕颱　氣象署14：30解除海警

宜蘭南澳鄉傳出災情　多處產業道路無法通行

宜蘭南澳鄉傳出災情　多處產業道路無法通行

吳德榮：停班課是風險管理「多停班是繳保費」

吳德榮：停班課是風險管理「多停班是繳保費」

東北季風下周增強　北部低溫估剩19度

東北季風下周增強　北部低溫估剩19度

關鍵字：

轉涼時間氣溫氣象天氣賈新興降雨宜蘭中央氣象署預報

讀者迴響

熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

北市男遭倒塌電桿壓爆頭　媽媽含淚認屍

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

家寧嘴唇顫抖認情變！4字回分手原因

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

即／00:18花蓮近海規模5.5地震　最大震度4級

華航地勤商務艙下跪！黃瓊慧看完超難過

柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

即／美超微再跌16.19%　市值已蒸發三分之二

新北刺青猴颱風天出動！路上「隨機踹倒機車」狂笑

更多

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面