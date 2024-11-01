全台「轉涼時間點」曝！專家示警：宜蘭11月中旬有持續異常降雨

▲11月中旬起宜蘭有持續異常降雨發生的機率。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

康芮颱風離台，氣象專家賈新興今（1）日指出，未來10天以東北季風影響的天氣型態為主。而短期氣候預測趨勢顯示，11月中旬起至12月上旬，宜蘭有「持續性且異常降雨」發生的機率；至於溫度方面，11月上旬以正常至略偏暖的機率高，中旬起才有轉正常至略偏涼的趨勢。

賈新興分析近一周天氣，明日宜花有零星短暫雨，午後宜花及中南部山區有局部短暫雨。周日～下周一（3～4日）宜蘭有局部短暫雨，午後苗栗以南山區及花東山區有零星短暫雨。下周二（5日）桃園以北及宜蘭有局部雨，午後南投以南山區及花蓮山區有零星短暫雨。

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賈新興接著說，下周三、周四（6日、7日）新北山區及宜蘭有局部雨，午後桃園以北山區、南部山區有零星短暫雨。下周五、周六（8日、9日）北北基宜有零星短暫雨，午後南部山區有零星短暫雨。下周日（10日）新竹以北及宜花有局部短暫雨。但他也提醒，超過5天後預報變動度大、不確定性高，請留意最新預報資訊。

▲賈新興分析，11月上旬以正常至略偏暖的機率高。（示意圖／記者李毓康攝）

中央氣象署指出，周六、周日受到東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫雨。溫度部分，北部、宜蘭21～26度，花東23～30度，中南部22～31度；澎湖24～26度、金門23～28度、馬祖21～25度。

氣象署表示，下周一東北季風再增強，下周二～周四因東北季風影響，北部及東北部氣溫較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。北部、宜蘭溫度19～26度，花蓮21～28度，中南部及台東20～31度；澎湖22～25度、金門19～25度、馬祖18～23度。

下周五～周日東北季風減弱，環境偏東風，北部及東北部氣溫回升，東半部地區有局部短暫雨，北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。