飛機上1處最髒「絕對逃不掉」！她只用1招就解決　空姐狂讚

▲網友表示，飛機座椅其實非常髒，因此她都會穿著連帽上衣，以防頭髮接觸到頭枕。（圖／tiktok／@peytonreesenelson）



記者王佩翊／編譯

飛機上的座椅幾乎難以徹底清潔消毒，因此恐怕潛藏大量細菌與汙垢。國外有一名網友就分享了自己的小秘訣，那就是在每次搭機時都穿連帽上衣，如此一來能夠有效隔離頭髮與座椅，就不用在降落後立刻洗頭了。有網友大讚她的方法，但也有網友認為，「為何不在下機後洗頭就好？」

TikTok一名網友Peyton Reese Nelson分享了一段影片引發網友討論。影片標題寫著「我每次搭飛機都會穿帽T」。影片中的她坐在機艙內的座椅上，並用連帽上衣的帽子包住整個頭部，防止自己的頭髮接觸到座椅。

她說，「我曾在TikTok看到有女孩說自己搭機都會穿帽T，這樣頭髮就不會碰到座椅，這招我永遠不會忘。」而這個「小秘訣」也被網友稱讚，不少人表示，下一次搭飛機也會嘗試這個方法。

事實上，飛機座椅因為長時間被許多人接觸，因此被認為是細菌集結的「重災區」。儘管航空公司會清潔，但不少人仍選擇用衣物隔離，避免被細菌感染。

Peyton在影片中則解釋，她穿連帽上衣是因為「飛機上感覺有點髒，但是穿連帽T恤就不用在降落後立刻洗頭了。」影片目前已超過170萬次點閱。

有空服員留言贊同她的方法，她表示，「作為空服員，我同意這點。搭機最好避免穿著暴露皮膚的衣物，應該穿著長袖和長褲，並隨身攜帶乾洗手液。」

微生物學家傑森（Jason Tetro）指出，飛機座椅上最髒的地方就是頭枕，因為頻繁接觸旅客的頭髮且不常深度清潔，容易成為病菌的溫床。