日酒吧男店員強逼女客「出演A片」　櫻花妹淪AV女優肉身還酒債

▲日本一名女子遭酒吧男店員強逼下海拍A片。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本東京新宿區一家酒吧的店員以暴力逼迫女顧客下海出演A片，以償還欠下的酒債，因此被警方逮捕。警察調查後還發現，該家酒吧在沒有許可的情況下非法提供陪酒服務，因此也將店長逮捕到案。

根據《日本新聞網》報導，東京都新宿區歌舞伎町知名酒吧「RBL」的男店員涉嫌強逼女顧客拍A片還債。該名男店員在店內的花名為「八乙女THE SWEETS珠璃」（八乙女ザスイーツ珠璃），真名則為小野拓真。

警方調查，小野5月涉嫌向一名女性顧客施暴，並以「出演A片就能輕鬆還清酒債」等語言威脅她，企圖迫使該名女子出演AV，甚至逼迫下海賣淫，以償還積欠酒吧的款項，因此將小野逮捕。

小野在接受警方偵訊時否認犯行，他聲稱，自己和該名女顧客經常發生爭吵，已經不記得相關細節。然而受害女子卻表示，每當她快要將欠款償還完畢時，酒吧就會要求她在店內消費，累積新的借款，使她陷入無法脫身的惡性循環。

此外，警方在調查時也發現，酒吧「RBL」涉嫌未經許可提供陪酒服務，而店長村木光一也因此被逮。警方將持續深入調查此案，以釐清酒吧內部的運作方式以及員工可能涉及的非法活動。