陸多名男子酒後搭訕高中少女遭拒　「見笑轉生氣」圍毆女孩致滿臉血

▲多名男子酒後搭訕遭拒，圍毆高中女孩致滿臉血漬。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

河北保定曲陽縣一間餐館內近日發生一起多名男子圍毆4名用餐女孩的事件，引起輿論撻伐。一名受害女生今（31）日透露，她和另外三名女生都是高中生，前兩天晚上在當地一間餐館用餐時，被同樣在該餐館吃飯的多名男子搭訕，她們拒絕後，遭到對方人員毆打，「我們4個都被打了，我受傷相對比較輕，有其他女生在醫院住院治療。」

《極目新聞》報導，記者就此事致電轄區派出所，工作人員稱，需向曲陽縣公安局瞭解情況。曲陽縣公安局工作人員則表示，此事需詢問曲陽縣委宣傳部。曲陽縣委宣傳部工作人員告訴極目新聞記者，「他們暫不清楚此事的具體情況，將去調查了解。」

根據事發現場照片顯示，一名身穿白色帽T的女孩癱坐在洗手間外面，滿臉是血，手上還有擦拭的血漬，情況十分嚴重，另一名女子則是捧著女孩的臉頰，疑似要確認女孩的意識和生理狀態。

「一群男生搭訕失敗，毆打幾名女生，看得我好生氣。」這條微信紀錄在網路上傳開後，輿論紛紛批評行凶者，呼籲警方介入，揪出打人兇手，還女孩們一個公道。不過，受害女孩表示，雖然警方已介入處理此事，「暫時還沒找到打人者，醫藥費是我們自己墊付的。」