康芮狂襲！蘇花大坍方匯德隧道口「慘剩一條縫」　驚人畫面曝光

▲蘇花路廊和仁~崇德路段預定2日中午12時搶通，匯德隧道北口遭土石覆蓋。（圖／東區養護工程分局提供，下同）

記者戴若涵／花蓮報導

康芮颱風強襲台灣帶來狂風豪雨，雖然颱風已於昨（31）日晚間6時40分從雲林麥寮出海，但仍為多地帶來嚴重災情，其中蘇花路廊蘇澳至崇德路段災情慘重，台9線161.3k匯德隧道北口更坍方約1萬2千立方公尺，整個隧道口都慘被土石覆蓋，預計於2日中午12時搶通。

10月31日蘇花路廊（台9線、台9丁線）受康芮颱風強風及劇烈降雨影響，造成蘇花路廊發生多處落石坍方、土石流及樹木傾倒災情，公路局東區養護工程分局南澳工務段災害搶修團隊於1日清晨，已完成轄線朝巡及初步搶修作業。

▲蘇花路廊災情慘重。（圖／東區養護工程分局提供，下同）

東區養護工程分局指出，蘇花路廊蘇澳至崇德路段，除台9線161.3k匯德隧道北口土石流坍土方約12,000立方公尺（長約200 m*寬約15m*平均厚度約4m），預定2日12時搶通，其餘路段預定1日上午9時解除預警性封路；台9線蘇花改|（蘇澳~東澳）路段取消降速通行，恢復速限70公里/小時通行。





公路局籲請用路人，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。