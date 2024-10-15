屯原登山口崩毀！能高越嶺西段無法修復　雲天宮入口拚元旦開放

▲能高越嶺道西段多處毀損崩坍，目前進行雲天宮入口路線改善工程，替代屯原登山口路線。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

去年起連續發生杜蘇芮、卡努、凱米颱風及0403花蓮地震等嚴重天災，能高越嶺國家步道西段沿線步道設施損壞嚴重，經林業及自然保育署南投分署派員現場踏勘，除多座橋梁、棧道毀損，多處邊坡崩塌、持續有落石，尤其是屯原登山口近1公里確定無法修復，目前持續封閉並施工進行雲天宮入口路線改善，盼明年元旦能開放此替代路線。

南投分署於8月間統計，能高越嶺步道西段計橋梁受損1座、沖毀1座，棧道沖毀6座，0-1K、3.2-4K、6K及10K等五處上下邊坡仍嚴重不穩；其中在0.3K上邊坡屬極不穩定的新生崩塌地點，搶通後仍持續崩塌不斷，0.5K、0.6K、0.8K上邊坡崩塌亦持續擴大，路基產生張力裂縫、極不穩定，隨時可能路基流失、步道中斷，早自112年4月13日起封閉0-3K，因此西段連同「五星級山屋」天池山莊都封閉至12月31日。

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南投分署表示，經會同專家現場踏查，發現能高越嶺國家步道西段的屯原登山口0至1K地質太過破碎，落石坍方不斷，該區段地基不穩定，且現階段整治工法皆無法達到基本安全通行條件，因此決定整修雲天宮入口路線替代之。

分署說明，目前進行的雲天宮入口路線改善工程，主要工項是改善縱向坡度及適度增加寬度，以減少步行時間及降低行走難度，預估較未整修前可減少約1小時步行時間，若工程進度順利，預計114年1月1日可以重新開放山友通行。