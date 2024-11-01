　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯將與伊朗簽署條約　強化雙邊防務合作

▲▼ 俄羅斯克里姆林宮參議院大樓。（圖／路透）

▲俄羅斯外長透露，莫斯科和伊朗計劃簽署1項條約，強化雙邊防務合作。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）10月31日宣布，莫斯科和伊朗計劃在近期內簽署1項條約，以深化兩國防務合作。

路透社報導，俄烏戰事持續延燒，伊朗也和以色列相互發射飛彈和空襲之際，莫斯科和德黑蘭之間的軍事關係引來西方國家的密切關注。

拉夫羅夫今天告訴國營電視台，「俄羅斯和伊朗準備簽署的全面戰略夥伴關係條約，將成為強化雙邊關係的重要因素。」

他指出，預計莫斯科與德黑蘭會在「不久的將來」簽署條約，也希望伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）可在年底前訪問莫斯科。

自與烏克蘭開戰以來，俄羅斯加深了與伊朗和北韓的關係，這兩國都對美國抱持強烈敵對態度。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和北韓領導人金正恩已於6月簽署類似的防務合作條約，其中還包括共同防禦條款。

美國和北大西洋公約組織（NATO）近日都表示，平壤已派遣約1萬名士兵至俄國受訓，即將投入烏克蘭前線作戰。

美國9月也指控德黑蘭向俄國提供短程彈道飛彈，用於打擊烏國，並針對向伊朗提供武器的船隻和企業祭出制裁。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
00:18規模5.5地震　最大震度4級
南港CITYLINK「大樹爺爺」陣亡了　被康芮吹翻倒臥人行道
新北刺青猴出動！「隨機踹倒機車」狂笑：颱風天倒幾台正常吧
康芮吹壞屋頂...新北男爬5樓修理　女兒眼前墜落爆頭亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列空襲加薩再添至少30死　醫院遭擊中「物資燒毀」停止營運

俄羅斯將與伊朗簽署條約　強化雙邊防務合作

菲南穆斯林武裝組織「派系內戰」　至少11死5傷

俄羅斯空襲烏克蘭第2大城　9樓住宅遭「精靈炸彈」炸出大洞

師詭笑請喝茶！女大生喝完瘋狂戀上他　疑中「愛情蠱」自願獻身

警告北韓意味濃！美韓聯合軍演「轟爆飛彈發射車」　加強制裁措施

颱風康芮攪局！新航飛台北7hrs　班機「空中繞行」備降香港

飢渴女教師「帶2歲娃外遇」　劈腿高三鮮肉！X液噴滿學生制服內褲

機上冰淇淋太硬！女子門牙斷裂「緊急拔牙」　怒告航空公司　

美男將亡父冰後院冰箱多年　邊每月爽領社會補助金

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

女大生遇死劫畫面曝！騎車慘遭2度撞擊　姊姊悲痛連夜帶她回家

北宜警車變「安全車」領跑　後面跟一排豪車沒人敢超

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

史上最晚登陸強颱！巨砲康芮「對決中央山脈」被分裂破壞

松山機場降落 機長技術滿分

以色列空襲加薩再添至少30死　醫院遭擊中「物資燒毀」停止營運

俄羅斯將與伊朗簽署條約　強化雙邊防務合作

菲南穆斯林武裝組織「派系內戰」　至少11死5傷

俄羅斯空襲烏克蘭第2大城　9樓住宅遭「精靈炸彈」炸出大洞

師詭笑請喝茶！女大生喝完瘋狂戀上他　疑中「愛情蠱」自願獻身

警告北韓意味濃！美韓聯合軍演「轟爆飛彈發射車」　加強制裁措施

颱風康芮攪局！新航飛台北7hrs　班機「空中繞行」備降香港

飢渴女教師「帶2歲娃外遇」　劈腿高三鮮肉！X液噴滿學生制服內褲

機上冰淇淋太硬！女子門牙斷裂「緊急拔牙」　怒告航空公司　

美男將亡父冰後院冰箱多年　邊每月爽領社會補助金

以色列空襲加薩再添至少30死　醫院遭擊中「物資燒毀」停止營運

颱風假懶人包！全台27地區「今停止上班上課」　17校學生別白跑

海科館長捲霸凌案！鏡頭前溫柔致歉　轉頭秋後算賬「找主管開刀」

郭智輝：菲律賓綠電輸台「每度低於4元」　相當台灣發電成本

假富二代騙到5嫩妹爽花百萬　「5妻子住同社區」竟4年沒發現

女高中生面容憔悴「激似30歲」！真相曝超悲傷

俄羅斯將與伊朗簽署條約　強化雙邊防務合作

婦人耳鳴常聽見機器聲　醫一看驚見「耳道躲活蟑螂」

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了　左右搖晃33秒片驚呆外國人

強風送早餐？人行道突現「超巨型可頌」躺路中　眾人驚：王蟲出沒

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

國際熱門新聞

Google被俄罰款「37位數」天文數字

女師「帶娃外遇」　劈腿高三鮮肉！X液噴內褲

拍貼機當砲房！　男女火熱激戰全被監視器拍下

iPhone掉電超快　專家曝「2種APP」快移除

老師請喝茶　她喝完中「愛情蠱」瘋戀對方

馬斯克不可靠　台灣因1疑慮避用星鏈

菲南武裝組織派系內戰　至少11死5傷

颱風康芮攪局！新航赴台班機備降香港

俄羅斯空襲烏克蘭　9樓住宅被炸出大洞

聯合國籲修改天皇制度　日本強烈抗議

美大選民調恐低估賀錦麗！專家認「差4%」

俄羅斯伊朗將簽條約　強化雙邊防務合作

加薩再添30死　醫院遭擊中停止營運

爸讓3歲兒和黑豹合照　全身爆血送醫

更多熱門

相關新聞

Google被俄罰款「37位數」天文數字

Google被俄罰款「37位數」天文數字

俄羅斯一間法院本周對Google判處「2 undecillion盧布」的天價罰款，如果寫成數字，就是2後面接著「36個0」，比全球GDP總額還要高，原因是YouTube在平台上刪除了俄國國營、親克里姆林宮的多個新聞媒體帳號，並且多年以來都拒絕恢復，導致罰款不斷翻倍。

美防長：北韓部隊「穿俄軍制服」朝烏邁進

美防長：北韓部隊「穿俄軍制服」朝烏邁進

互炸能源設施扛不住！金融時報：俄烏初步談判

互炸能源設施扛不住！金融時報：俄烏初步談判

以警告伊朗別還擊　將瞄準上次放過的目標

以警告伊朗別還擊　將瞄準上次放過的目標

烏克蘭再動員16萬人　延長戒嚴90天

烏克蘭再動員16萬人　延長戒嚴90天

關鍵字：

俄羅斯伊朗

讀者迴響

熱門新聞

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

即／00:18花蓮近海規模5.5地震　最大震度4級

即／花蓮國家警報！00：18發生地震　台北有感搖晃

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

LIVE／康芮減弱風雨正大　警報解除時間曝

康芮中心重整　今晚風雨才要大起來

北市災情多　里長籲：重新評估明停班課

新北刺青猴颱風天出動！路上「隨機踹倒機車」狂笑

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

康芮肥雨帶卡台灣　狂炸破千水彈

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」

即／康芮吹壞屋頂...新北男爬5樓修理墜落死亡

即／民生社區「超巨鐵皮屋頂」被吹落！砸爛汽車堵住道路

即／美超微再跌16.19%　市值已蒸發三分之二

更多

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面