Google被俄罰款「37位數」天文數字！　比全球GDP還多

▲Google被俄羅斯處以「天文數字」的罰款。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯一間法院本周對Google判處「2 undecillion盧布」的天價罰款，如果寫成數字，就是2後面接著「36個0」，比全球GDP總額還要高，原因是YouTube在平台上刪除了俄國國營、親克里姆林宮的多個新聞媒體帳號，並且多年以來都拒絕恢復，導致罰款不斷翻倍。

天空新聞、歐洲新聞等外媒報導，這起案件始於2020年，YouTube遵守西方制裁，封鎖協助俄國政府進行政治宣傳的媒體帳號，被Tsargrad TV與RIA FAN提告敗訴之後，處以每天10萬盧布的罰款，如果沒有恢復，就會每日翻倍計算。

歷經大約4年之後，被封鎖YouTube帳號、憤而提告的俄媒已經累計17間，克里姆林宮與西方的關係，也因為2022年烏俄戰爭進一步惡化，更別提西方政府持續施加的制裁。不過，Google不僅沒有恢復任何一個帳號，俄羅斯子公司也於2022年宣告破產，導致罰款無從支付，而且不斷累積，達到「2 undecillion盧布」的天文數字。

據稱，本案法官在28日的聽證會上表示，他正在考慮「一個有很多、很多零」的案件。律師莫羅佐夫（Ivan Morozov）也透露，這個罰款金額沒有設置上限。

不過，俄羅斯國立研究型大學高等經濟學院（HSE Institute of Education）揚科夫斯基（Roman Yankovsky）表示，Google「顯然不會支付這筆罰款，俄羅斯聯邦也無法從這間公司收錢。」