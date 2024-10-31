高鐵明天全線正常營運　詳細退票資訊一次看

▲高鐵11月1日正常營運。（圖／記者李姿慧攝）

記者柯沛辰／綜合報導

康芮颱風強度減弱並逐漸遠離，高鐵公司依據各項氣象資訊綜合研判，決定明（1）日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。但為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕轉乘接駁彈性時間，以利行程順暢。

高鐵呼籲，鄰近高鐵沿線之民眾務必加強固定：大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞，請民眾切勿掉以輕心。

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高鐵颱風期間相關退費及退票規定，說明如下：

一、自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

二、持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

三、台灣高鐵因颱風之天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲之退費補償規定。