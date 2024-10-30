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氣候變遷破紀錄嚴重威脅人類健康　專家警告：真的沒有時間可以浪費了

▲▼氣候變遷,Lancet Countdown,熱浪,火災,颶風,乾旱,洪水。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲全球飽受熱浪、火災、颶風、乾旱和洪水侵襲，氣候變遷正以各種破紀錄的方式對人類健康構成嚴重的威脅。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社

今天發表的重要報告「刺胳針倒數」（Lancet Countdown）指出，氣候變遷以各種破紀錄的方式對人類健康構成日益嚴重的威脅，專家同時警告，「浪費的時間已讓生命付出代價」。

法新社報導，這份新報告出爐之際，今年全球飽受熱浪、火災、颶風、乾旱和洪水侵襲，預料將超越2023年，成為史上最熱的一年。

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聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）再過幾週將於亞塞拜然登場；美國再過幾天即將舉行總統大選，對氣候變遷抱持懷疑論的共和黨候選人川普有可能重新入主白宮。

這份由世界衛生組織（WHO）等聯合國機構在內122名專家，針對健康與氣候變遷撰寫的第8份重要年度評估「刺胳針倒數」，描繪出死亡和延誤的嚴峻景象。

報告指出，專家們過去8年追蹤的15項指標中，有10項已經「達到令人擔憂的新高紀錄」。

這包括了與日俱增的極端天氣事件、年長者因高溫喪命、感染疾病傳播，以及乾旱與洪患衝擊作物，導致人們缺乏糧食。 「刺胳針倒數」執行董事羅曼內洛（Marina Romanello）告訴法新社，這份報告顯示出「各國民眾的健康和生存受到破紀錄的威脅，已到了我們前所未見的程度」。

報告指出，65歲以上人口死於高溫的比例自1990年代以來已攀升167%。 持續升高的氣溫也擴大了蚊子的活動範圍，帶動致命疾病的傳播。報告指出，去年全球登革熱病例來到破紀錄的500多萬例。

全球森林面積在2016到2022年被摧毀約5%，削減地球捕捉人類所排放二氧化碳的能力。

報告也追蹤石油和天然氣公司及若干政府和銀行是如何在氣候變遷問題上「火上加油」。

世界氣象組織（WMO）本週稍早表示，儘管相關警告已存在數十年，全球主要溫室氣體排放量去年再度增加。

但羅曼內洛補充表示，「也有一些令人振奮的進步跡象」。

報告指出，舉例來說，因為化石燃料相關空氣污染造成的死亡人數自2016到2021年間以來下跌近7%，來到210萬人，主要歸功於減少來自燃煤污染的努力。

報告補充表示，用來發電的潔淨再生能源比例在同期也增加近1倍，來到10.5%。

此外，羅曼內洛提到COP會談和明年初各國將呈交的氣候計畫，稱有跡象顯示氣候協商如今更加關注健康問題。

她提出警示：「今天若不採取行動，未來將會非常危險。」

「真的沒有時間可以浪費了，我知道這句話我們說了很多年，但我們看到的是浪費的時間已經讓生命付出了代價。」

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