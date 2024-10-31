康芮肆虐桃園1.1萬戶停電　台電人員冒雨搶修...復電5707戶

▲康芮颱風帶來強風豪雨，造成桃園市復興區多處路樹倒塌，還壓斷電線桿造成停電。（圖／台電桃園營業處提供）

記者沈繼昌／桃園報導



強颱康芮今（31）日籠罩全台，瞬間強風累計造成桃園地區1萬1千餘戶停電，主要停電地區多集中在復興地區，台電桃園營業處緊急動員工程人員搶修，截至下午1時止，經搶修後已復電5707戶（約51%），台電桃園區處仍冒風雨全力搶修中。

▲康芮颱風帶來強風豪雨，造成桃園市多處路樹倒塌造成停電。（圖／台電桃園營業處提供）

台電桃園營業處指出，今天上午接獲通報停電區域，營業處動員177名自有人力與15名承攬商人力持續進行電力修復作業，主要停電區域多集中在復興地區，主因山區風雨強勁，造成多處路樹倒塌壓斷電線，但多處停電處僅部分路段可供工程車通行，導致台電工程人員搶修困難，台電人員以步行方式挺進，目前因風雨過大，且須配合公路局人員協助砍伐路樹後再進行搶修，敬請民眾體諒。



台電桃園營業處表示，本次風災為增進搶修效率，台電桃園區處與桃園市政府加強配合聯繫，指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，可立即向市府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，承蒙市府各單位第一時間處理，因此加快復電速度。

▲康芮颱風強風豪雨造成桃園市多處路樹倒塌，工程人員冒雨搶修。（圖／台電桃園營業處提供）



台電桃園營業處呼籲，康芮颱風暴風圈強大，停電災情將會隨著風雨產生變化，颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，以避免觸電。



台電桃園營業處強調，台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，民眾如發現家中與附近住戶皆停電，台電會立即得知，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將儘速派員搶修。如果住戶大多有電，僅零星幾戶停電，民眾可下載使用台灣電力APP，透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設置「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供「1911」客服專線供民眾使用，或撥打桃園區處停電通報電話（03）332－3331或332－3221。