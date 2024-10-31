　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

康芮肆虐桃園1.1萬戶停電　台電人員冒雨搶修...復電5707戶

▲康芮颱風帶來強風豪雨，造成桃園市多處路樹倒塌造成停電。（圖／台電桃園營業處提供）

▲康芮颱風帶來強風豪雨，造成桃園市復興區多處路樹倒塌，還壓斷電線桿造成停電。（圖／台電桃園營業處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

強颱康芮今（31）日籠罩全台，瞬間強風累計造成桃園地區1萬1千餘戶停電，主要停電地區多集中在復興地區，台電桃園營業處緊急動員工程人員搶修，截至下午1時止，經搶修後已復電5707戶（約51%），台電桃園區處仍冒風雨全力搶修中。

▲康芮颱風帶來強風豪雨，造成桃園市多處路樹倒塌造成停電。（圖／台電桃園營業處提供）

▲康芮颱風帶來強風豪雨，造成桃園市多處路樹倒塌造成停電。（圖／台電桃園營業處提供）

台電桃園營業處指出，今天上午接獲通報停電區域，營業處動員177名自有人力與15名承攬商人力持續進行電力修復作業，主要停電區域多集中在復興地區，主因山區風雨強勁，造成多處路樹倒塌壓斷電線，但多處停電處僅部分路段可供工程車通行，導致台電工程人員搶修困難，台電人員以步行方式挺進，目前因風雨過大，且須配合公路局人員協助砍伐路樹後再進行搶修，敬請民眾體諒。

台電桃園營業處表示，本次風災為增進搶修效率，台電桃園區處與桃園市政府加強配合聯繫，指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，可立即向市府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，承蒙市府各單位第一時間處理，因此加快復電速度。

▲康芮颱風強風豪雨造成桃園市多處路樹倒塌，工程人員冒雨搶修。（圖／台電桃園營業處提供）

▲康芮颱風強風豪雨造成桃園市多處路樹倒塌，工程人員冒雨搶修。（圖／台電桃園營業處提供）

台電桃園營業處呼籲，康芮颱風暴風圈強大，停電災情將會隨著風雨產生變化，颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，以避免觸電。

台電桃園營業處強調，台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，民眾如發現家中與附近住戶皆停電，台電會立即得知，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將儘速派員搶修。如果住戶大多有電，僅零星幾戶停電，民眾可下載使用台灣電力APP，透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設置「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供「1911」客服專線供民眾使用，或撥打桃園區處停電通報電話（03）332－3331或332－3221。

 【 更多新聞】

路面積水！桃園員本里長清淤摔進水溝內出血　緊急送醫

康芮強風吹斷路樹　桃園警雨中鋸樹迅速排除

強颱康芮挾帶豪雨　「接近滿水位」石門水庫睽違2年再度洩洪

 

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／明8縣市達停班課標準
快訊／劉德華演唱會宣布「補辦日期」　
快訊／環狀線、淡海安坑輕軌全線停駛
劉德華開唱前3小時「北捷才說停辦」　顏若芳憂：中南部粉絲早已
直擊／劉德華演唱會突取消　粉絲淚崩怒罵：問題是北捷！
頂著暴雨「一票人都到門口了」才知劉德華停辦　粉絲：情何以堪
康芮「登陸前後曝光」！26年首見　氣象專家：最大顆侵台的颱風
康芮強颱登陸後「颱風眼看不到了」　最快17時前減弱中颱
快訊／新店電線桿斷成2截　砸毀小客車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台11線花蓮大橋水位急漲　下午1點預警性封橋

嘉義東石吹起15級風　台17道路指示牌被吹倒橫躺路中

康芮颱風登陸　南警防災預防性撤離119戶203人

康芮肆虐桃園1.1萬戶停電　台電人員冒雨搶修...復電5707戶

康芮強颱肆虐！美崙溪水快淹沒尚志橋　花蓮市長籲：留在室內

高雄彌陀區「港馨合苑」開幕　用美食傳遞幸福

康芮強風登台！雲林災情累計168件　張麗善檢視防災措施

颱風來襲！招牌卡半空中搖搖欲墜　南警即時查處避禍

康芮風強雨大！花蓮市多處淹水　預警性封路守護安全

徐榛蔚坐鎮應變中心與中央連線...憂農損擴大　賴清德：全力協助

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

蔣萬安8點公布是否停班課　「太晚宣布會害市民困擾」

鄧超.孫儷被爆路邊飆罵代拍！　為「保護孩子」狗仔力挺：忍不了

【世界大賽】洋基球迷搶球！干擾 #貝茲 接殺被趕出場

警戒提升！「巨砲康芮」來襲　氣象署：若眼牆置換成功會更強

台11線花蓮大橋水位急漲　下午1點預警性封橋

嘉義東石吹起15級風　台17道路指示牌被吹倒橫躺路中

康芮颱風登陸　南警防災預防性撤離119戶203人

康芮肆虐桃園1.1萬戶停電　台電人員冒雨搶修...復電5707戶

康芮強颱肆虐！美崙溪水快淹沒尚志橋　花蓮市長籲：留在室內

高雄彌陀區「港馨合苑」開幕　用美食傳遞幸福

康芮強風登台！雲林災情累計168件　張麗善檢視防災措施

颱風來襲！招牌卡半空中搖搖欲墜　南警即時查處避禍

康芮風強雨大！花蓮市多處淹水　預警性封路守護安全

徐榛蔚坐鎮應變中心與中央連線...憂農損擴大　賴清德：全力協助

快訊／游泳訓連中心表定休館！台中男竟入內潛水不幸溺斃

劉德華演唱會停辦！蔣萬安臉書被灌爆　網轟：我會為自己安全負責

不當幻神變身「巫師王」　普爾飆24分9助攻主場射下老鷹

颱風天運毒！拒警攔查逃逸連撞2車被逮　抄出244咖啡毒包

12強賽事主題曲 「就一起」　台式應援為中華隊加油

回應顧立雄「封鎖台海論」　陸國防部正告民進黨：及時回頭是岸

台11線花蓮大橋水位急漲　下午1點預警性封橋

劉德華開唱急轉彎喊卡　王婉諭指「正確決定」：別把責任丟給歌迷

昨宣布放假就能取消演唱會　林亮君批蔣萬安甩鍋：緊急應變能力很差

奪冠後談G4搶球事件　貝茲：這是我人生第二次想揍人

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

地方熱門新聞

太魯閣2遊客「颱風天失聯」！劉世芳：盡速取得聯繫

陳其邁警告：康芮遇小潮　衝擊超越天文大潮

Stray Kids高雄延後開唱　高市府公布因應措施

改裝車輛噪音及交通事故頭號元兇南警加強取締

和逸飯店台南西門館線上旅展開賣

中華醫大護理啟用創新護理學實驗室及現代化手術實驗室

金門剛宣布颱風假　超市貨品被掃空

台南市立醫院、奇美醫院明天異動　開診情形一次看

桃園女童遭強拉侵犯　市府後續作為受關切

清寒青年18歲職畢加入「青年領航計畫」

彰化9歲妹治療8個月病逝　王惠美慰問家屬

入夜將有強風豪雨　周春米指示緊密監控

快訊／台南中西區公寓大樓傳火警幸未釀災

日月潭花火音樂會、紅茶文化季延至11／16、17

更多熱門

相關新聞

即／中壢2720戶突停電　台電搶修曝熔絲座不良跳電

即／中壢2720戶突停電　台電搶修曝熔絲座不良跳電

桃園市中壢區民族路一代今（15）日上午突然跳電，造成附近地區多處住戶與店家停電，紛紛打電話詢問台電公司，台電桃園營業處指出，經查是因輸電設施熔絲座不良導致跳電，初步調查有2720戶因而停電，經派員搶修後已於中午前已復電2364戶，預估今天下午2時30分可全數復電。

山陀兒釀桃市9921戶停電　台電全力搶修完全復電

山陀兒釀桃市9921戶停電　台電全力搶修完全復電

桃園沿海近5千戶停電　台電：剩1239戶停電搶修中

桃園沿海近5千戶停電　台電：剩1239戶停電搶修中

中壢、大園3521戶無預警停電　持續搶修中

中壢、大園3521戶無預警停電　持續搶修中

中壢地區4961戶停電！松鼠再度作祟

中壢地區4961戶停電！松鼠再度作祟

關鍵字：

康芮肆虐桃園停電1萬1千餘戶台電桃園營業處復電51%

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明上午22縣市全都續達停班課標準！最新風雨預報出爐

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知是誰

快訊／明再放颱風假？　氣象署回應了

捕捉「康芮將登陸」1縣市出現陽光！準備進入颱風眼

康芮登陸後　風雨快速加大地區曝

快訊／捷克夫妻找到了！太管處證實：山區就地避難

5歲兒弄掉冰！吳奇隆1暖舉驚呆眾人

道奇史詩級逆轉洋基！大谷圓夢奪冠

女大生遇死劫畫面曝　姊姊悲痛連夜帶她回家

康芮「眼牆置換失敗」未達二次巔峰

網曝康芮、山陀兒對比照　驚呆2.6萬人

雙眼康芮猛穿6地區！17級破壞強風警報

北捷將協調「今晚劉德華演唱會取消」

康芮風雨最強時刻來了　「今天千萬別出門」

康芮登陸後「颱風眼看不到了」　最快17時減弱中颱

更多

最夯影音

更多

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面