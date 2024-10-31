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網美青青前夫捲吸金案！騙同案操盤手「可行賄檢調」　坑1100萬

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中地檢署依詐欺罪嫌起訴邱男、歐陽姓律師2人。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

網美「青青」的邱姓前夫等人2022年遭控涉嫌吸金，現在又傳出邱竟涉嫌誆騙同案被告的許姓操盤手，許想從吸金案脫身，邱男竟跟他說「可找人關說行賄檢調」，致使許前後支付了1100萬元給邱；另外，許委任的歐陽姓律師也向許佯稱「疏通司法要過路費」，騙許200萬元。台中地檢署近日偵結，依詐欺罪嫌起訴邱男、歐陽律師2人。

起訴書指出，許男因前案違反銀行法遭投資人集體告發，想從官司脫身，向同案被告邱男諮詢司法調查程序，邱利用許不了解司法訴訟，向許佯稱「已找有力人士關說」、「行賄司法單位」等語，讓許誤信邱能夠擺平官司，前後交付300萬元、200萬元、600萬元，共1100萬元給邱。

未料邱男貪得無厭，後續又騙許稱還要支付中間人與投資人的「和解金」，須3000萬元至5000萬元，才能完全解決官司，許男這才驚覺受騙。

另外，許男在吸金案委託的歐陽姓律師，竟也趁許想要擺脫訴訟的心理，以需要「過路費」、「通關費」、「調查局有認識的人」、「要靠關係的東西都不會是免費」等名目，向許索取200萬元，許將名下的賓士車賣掉後才得以支付。後續許不甘被騙，委託其他3名律師，向邱、歐陽提出告訴。

台中地檢署檢察官偵辦後，傳喚多名證人並分析相關金流資料，認邱、歐陽涉犯詐欺取財罪嫌明確，7月4日指揮相關單位前往秋等人的住處及營業處所執行搜索，複訊後將邱男聲請羈押、延押均獲准；歐陽則以5萬元交保。近日台中地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴2人。

對於歐陽姓律師擔任司法黃牛，台中地檢署痛批，具備法律專業者竟不潔身自愛，嚴重敗壞司法信譽及廉潔性，本署將持續配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，及依法務部鄭銘謙部長指示：「嚴懲重罰詐欺犯罪、追討被害人財產損害」政策，徹查此類詐欺及司法黃牛案件，以遏止不法並維護社會法紀。

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