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陸網美痴戀公務員　驚覺「只是小四」崩潰自爆！

▲▼陸網美痴戀公務員　驚覺「只是小四」崩潰自爆！（圖／翻攝微博）

▲葉曼娜驚覺自己只是「小四」，崩潰發文自爆。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸女網紅葉曼娜近日在網路上爆料，自己與廈門市政府的一名公務員談戀愛，但卻發現對方早已結婚，而且自己不是「小三」，是「小四」。事件曝光後，該名公務員遭到調查，已被證實婚內與他人存在不當關係，處分記大過。

葉曼娜在網路上擁有20多萬粉絲，外型相當亮眼，甚至被許多人說長得像女明星，她近日在微信朋友圈發文，控訴廈門市文化市場綜合執法支隊的公務員鐘劭臻明明已經結婚，還有兩個孩子，卻隱瞞這一切，跟她交往了一年多。

▲▼陸網美痴戀公務員　驚覺「只是小四」崩潰自爆！（圖／翻攝微博）

令人想不到的是，鐘劭臻除了老婆孩子，竟還有一個交往10年的「小三」女友，葉曼娜最多只算是個「小四」，甚至還可能是「小五」、「小六」。

更令葉曼娜無法接受的是，這名等候10年的「小三」終於修成「正果」，即將正式上位，因為鐘劭臻已準備跟妻子離婚，並與「小三」結婚。

葉曼娜在朋友圈寫下，「他打電話告訴我：我不愛你了，我要跟她結婚了！我不嫉妒，但我心真的空了，那種信仰崩塌的茫然感。就那麼碎得唏哩嘩啦，我撿不起自己了，我已經徹底毀掉了。」

▲▼陸網美痴戀公務員　驚覺「只是小四」崩潰自爆！（圖／翻攝微博）

葉曼娜還提到，「鐘劭臻曾說過他不想失去我，我比他的命還重要，他做的一切就是想要我開心，我們原本定好周末去重慶聽黑悟空音樂會，準備下個月去日本滑雪，一年後領證結婚一起出國，如今變成這模樣，我是真的撐不住了。他的愛是假的，可是我的愛是真的啊！」

事件曝光後引起大量關注，廈門市文化市場綜合執法支隊也很快發出了通報，稱已對鐘劭臻進行調查，確認他在婚姻存續期間與他人存在不當關係的情況屬實，產生不良影響，予以行政記大過處分。

▲▼陸網美痴戀公務員　驚覺「只是小四」崩潰自爆！（圖／翻攝微博）

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