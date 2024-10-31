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康芮未登陸先發威　 苗栗白沙屯測速照相桿「斷頭」

▲苗栗上午付出路樹倒塌等零星災情，警察局的白沙屯測速桿斷頭。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗上午傳出路樹倒塌等零星災情，警察局的白沙屯測速桿斷頭。（圖／翻攝臉書「通霄人（讚）出來」）

記者楊永盛／苗栗報導

康芮颱風還未登陸、測速照相桿先投降！？受到颱風強勁風勢侵襲，苗栗縣今（31）天上午發生路樹倒塌等零星小災情，幸運無人傷亡。不過，台一線通霄鎮白沙屯拱天宮拱門前的一支固定式測速照相桿，因年久失修、箱頭腐蝕，禁不住狂風吹打，上午10點多斷裂垂掛在桿上，警察局已派員處理，避免發生災害。

中央氣象署預報，康芮颱風預計下午在台東登陸，但颱風環流的強風，已造成苗栗縣出現零星災情。苗栗縣災害應變中心中午指出，上午發生路樹倒塌5件，電桿毀損3件，停電1件，反光鏡搖搖欲墜1件，廟會燈籠倒塌1件，多數已處理完畢，尚無重大災情傳出。

▲苗栗上午付出路樹倒塌等零星災情，警察局的白沙屯測速桿斷頭。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗上午傳出路樹倒塌等零星災情。（圖／記者楊永盛翻攝）

不過，有網友在臉書「通霄人（讚）出來」貼文，指台一線白沙屯拱門前的固定式測速照相桿「斷頭」，內有鏡頭的箱頭垂掛，搖搖欲墜、擔心危及人車安全。網友留言：「這就對了！嫌惡設施、為民除害！」、「監視君：康芮，我服輸了！賺夠了可以退休了！他認輸了低頭了！」

▲苗栗上午付出路樹倒塌等零星災情，警察局的白沙屯測速桿斷頭。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗縣警察局交通隊長江振維說，上午10點多接獲通報，初步了解該測速照相桿早於民國90年以前設置，已派員前往拆除，避免傷害人車安危。據指出，該照相桿早已沒有執勤拍照，因該路段為下坡轉彎、假日車潮大，才繼續留存發揮「警示」作用。

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