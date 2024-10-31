康芮「最新實際測得風力」排行曝！粉專：3地區小心17級↑風勢

▲康芮颱風暴風圈已經籠罩台灣本島。（圖／取自氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》）
記者李佳蓉／綜合報導
康芮颱風挾帶強風豪雨侵台，目前台灣本島已全籠罩在颱風暴風圈內。民間氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》預告，康芮颱風眼已經籠罩綠島，預計再過1小時將於台東成功至台東市間登陸，同時公布「最新實際測得風力排行」，提醒台東、南花蓮的民眾要小心破壞性的15級以上猛烈風勢。
氣象粉專分享「最新實際測得風力」排行（每秒公尺／級）：
台東蘭嶼：78.2 / 17級↑
南投合歡山：66.5 / 17級↑
台東綠島：65.0 / 17級↑
蘭嶼高中：59.0 / 17級
蘭嶼燈塔：53.8 / 16級
台東都歷：51.9 / 16級
嘉義東石：46.8 / 15級
台北大屯山：44.7 /14級
宜蘭頭城：43.9 / 14級
屏東滿州：41.7 /14級
▲康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）
中央氣象署預報員朱美霖今（31）天表示，康芮強颱中心目前位於台東的東南東方70公里海面上，將以較快速度接近花東沿海，預計下午在花東交界偏台東登陸，今晚出海，明天中午到馬祖海面上，登陸後強度預期會減弱為中颱。
康芮颱風將帶來破壞性強風及豪雨，朱美霖指出，北部、東半部降雨將持續今天一整天，花蓮和宜蘭山區累積雨量相當大，將達超大豪雨等級，今晚隨颱風風場轉變，中南部降雨轉多，周五清晨中南部平地也有明顯降雨，留意短延時強降雨。
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