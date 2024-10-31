康芮「最新實際測得風力」排行曝！粉專：3地區小心17級↑風勢

康芮颱風還未登陸、測速照相桿先投降！？受到颱風強勁風勢侵襲，苗栗縣今（31）天上午發生路樹倒塌等零星小災情，幸運無人傷亡。不過，台一線通霄鎮白沙屯拱天宮拱門前的一支固定式測速照相桿，因年久失修、箱頭腐蝕，經不住狂風吹打，上午10點多斷裂垂掛在桿上，警察局已派員處理，避免發生災害。