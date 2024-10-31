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颱風假KTV趁機漲價！妹子控業者「1奧步」取消訂位：再也不去

許多民眾會趁颱風假去唱KTV。（示意圖／Pixabay）

▲不少民眾會趁颱風假去唱KTV。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

康芮颱風來襲，全台22縣市今（31）停班停課，昨晚各縣市政府宣布消息後，各大KTV晚間出現客滿狀況。一名女子在「爆料公社」發文抱怨，自己一大早就預訂好晚上的包廂，卻因一通電話沒接到就被取消訂位，讓她氣喊「再也不會去的黑店！」

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一名女子在臉書社團「爆料公社」發文指出，自己昨天一早就先訂好永和某家KTV準備晚間10點半歡唱，當下已訂位成功。下午店家打電話來告知，若晚間宣布明天停班停課，價錢會稍微貴一點，原PO也表示可以接受。

晚間各縣市政府紛紛宣布放假後，原PO致電店家問能否提早入場，店家回應沒辦法沒有包廂，原PO則回「沒關係，那我一樣在原本的10點半這個時間。」晚間9點多，店家打給原PO一通電話，因為原PO在騎車沒有接到，隔10分鐘回電卻得知，因為沒接電話包廂直接被取消，而且根本還沒到預定的時間，「對方還是很跩的說因為我沒接電話 ，所以就直接把我取消包廂了，然後說現在也完全沒包廂了，要就要現場候位，就掛了。」

錯愕又生氣的原PO怒到店家的google評論上留下一顆星負評，一看才知道先前就曾在別的消費者身上發生類似的事，直呼自己真是衰透了。事後原PO透露，店家經理有向她致歉及招待，只希望店家對員工的要求可以再嚴格點，別一直得罪消費者。

貼文一出後引起眾人關注，不少網友表示該家KTV經常用此手法取消顧客的訂位，「好爛，時間沒到是在打什麼電話」、「他這樣已經違規...已經有明確約定好時間，約定時間尚未到達，對方理虧，申訴會過」、「時間沒到取消很誇張」、「你就算接到電話，我相信她也是有話術可以取消你定位啦，理由一堆。」

原PO怒到店家google評論留下負評。（圖／爆料公社）

▲原PO怒到店家google評論留下負評。（圖／爆料公社）

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