17級陣風破表狂襲蘭嶼　供電不穩「風速觀測關閉」　

▲蘭嶼觀測到17級平均風，陣風超過17級已破表。（圖／取自鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風帶來狂風暴雨，氣象署更新最新觀測，蘭嶼今天(31日)凌晨4時30分觀測到平均風力達每秒59.9公尺，但由於蘭嶼氣象站發電機在潭美颱風時曾遭雷擊，考量不斷電系統供電不穩，影響數字正確性，目前風速計觀測已先關閉。根據歷史紀錄，1961年貝蒂颱風曾為蘭嶼帶來每秒74.7公尺平均風，為歷史新高。

康芮颱風吹出驚人強風，前氣象局長鄭明典今在臉書上表示，蘭嶼強風超越17級！平均風17級，陣風遠遠高於17級，實實在在「破表」了，很可怕的強風。

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氣象署表示，根據最新數字更新，今天凌晨4時30分蘭嶼出現17級風，更觀測到每秒59.9公尺平均風力，不過目前蘭嶼氣象站已將風速觀測關閉，平均風力每秒59.9公尺為關閉前觀測到最高數值。

氣象署表示，蘭嶼氣象站2台發電機在潭美颱風時遭雷擊，導致供電出現問題，目前採不斷電系統供電，但因不斷電系統供電不穩定，考量數據可能會有落差，因此先將風速觀測關閉，風速計並沒有故障。

根據氣象署歷史資料顯示，蘭嶼氣象站曾經在1961年5月26日貝蒂颱風來襲時，觀測到平均風力每秒74.7公尺破壞性強風；同一年8月6日，再出現裘思颱風影響，也觀測到平均風力每秒70.3公尺強風。