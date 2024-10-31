康芮台東登陸！憂農作物嚴重災損　莊瑞雄籲中央助農民度難關

▲強颱康芮來襲，台東路樹倒一排 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

強烈颱風康芮帶來強風大雨，全台皆有影響，而台東縣更是首當其衝，對蘭嶼、綠島甚至帶來超過14級以上破壞性強風。民進黨立委莊瑞雄呼籲，中央各部會，首要落實民眾疏避作為，同時要彈性調度抽水機、發電機及各種搶修機具設備等，以保障民眾身家安全。

莊瑞雄提醒，從現在開始到明日凌晨以後，各地區將會出現強降雨，民眾這段期間務必提高警覺，隨時注意最新颱風資訊，盡量避免不必要的外出，減低災害損失。在交通運輸及水電中斷等部分，也要求交通部及經濟部，颱風過後儘速恢復交通運輸及水電民生供應。

▲民進黨立委莊瑞雄。（資料照／記者林敬旻攝）

莊瑞雄也指出，台東縣為重要的農業生產縣，在10月至11月這段期間，正值水稻成熟期，超過6千公頃水稻田，在這波強風豪雨侵襲下，可能面臨倒伏嚴重災損，將要求農業部盡速調度收穫機及烘乾機，協助稻農收割，並請農糧署及台東改良場儘速啟動受災作物實況盤點。

另外，莊瑞雄表示，大目種釋迦及鳳梨釋迦已經進入開花期或收穫期；落花生及火龍果等也進入收穫期，還有香蕉及木瓜、茶等等，恐遭受嚴重的傷害，莊瑞雄立委要求比照山陀兒重創高屏地區時，免勘災儘速撥付天然災害現金救助金，以助農民度過難關。

面對堅守崗位的救災、防災人員，莊瑞雄也表示敬意，此次颱風估計帶來致災性強風豪雨，希望執勤任務及上班途中的人員，務必注意自身安全。