桃園市2024第八屆國際青年創意美學競賽登場　14國逾2千選手參賽

▲第八屆國際青年創意美學競賽吸引14國逾2000名學子參賽。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園市2024第八屆國際青年創意美學競賽」29日在桃園隆重舉行，來自世界各地的優秀技術者逾2,200名齊聚一堂，包含14個國家(台灣、越南、印尼、菲律賓、中國、香港、泰國、澳門、新加坡、馬來西亞、美國、緬甸、日本、加拿大)及 51所學校的選手、超過8百位各行各業菁英參賽，展示他們的精湛技藝與創意。

▲桃園市新住民協會理事長林桂金(左一)帶領越南新住民姐妹參賽。（圖／記者楊淑媛攝）

主辦單位桃園市第二專長發展協會理事長馮開華表示，這場國際賽不僅是一次競爭，更是一次國際產學界的交流與合作。本屆除了美容美髮、工藝妝飾、餐飲烘焙的動、靜態競賽外，邀請來自8個不同國家的技術佼佼者，進行紋繡及果凍花的現場技術展演，提供與會者蒞臨現場觀摩學習的機會。

▲議長邱奕勝(左四)肯定技職教育重要。（圖／記者楊淑媛攝）

大會主席梁淑貞老師說：立體野生眉老師陳哲蘭，從事美的行業逾20年，有美容丙乙級專業講師証照，授課教學多年，畢業於中國護理科，以其專業醫護知識和經驗為基礎，致力於美容事業。

▲治平工商美容科參賽。（圖／記者楊淑媛攝）

果凍花的表演，聚集來自新加坡、馬來西亞、香港、澳門、越南和台灣的果凍花藝術專家，他們都是各國頂尖的代表，擁有多年經驗。這些老師將展示他們最擅長的技術，並與大家現場分享創作的心得。

▲果凍花作品展示。（圖／記者楊淑媛攝）

來自新加坡的Koo BEE WEE(邱美薇)老師示範果凍花製做表示，3D果凍花是一種獨特的藝術甜品，最早源於墨西哥，並在越南得到進一步發揚，之後也引入了台灣。經過多年的改良，如今果凍花不僅是一道美味的甜品，更是健康、養生的藝術品。

▲立體野生眉老師陳哲蘭技術分享。（圖／記者楊淑媛攝）

今年亦新增外泌體頭皮養護動態組競賽，為更多有才華的參賽者提供參賽機會，並進一步推動頭皮養護的產業發展。梁淑貞表示：「新增外泌體頭皮養護動態組不僅是對比賽的擴展，也是對當前行業趨勢的回應。我們期待看到更多來自不同背景的選手能在這個平台上脫穎而出。」

包括：桃園市議長邱奕勝、市議員彭俊豪、張碩芳、教育局副局長賴銀奎、移民署桃園服務站站長黃英貴、育達高中校長徐浩?、八德陽德扶輪社前社長許文馨、桃園市新住民協會理事長林桂金、桃園市越配權益促進會前、現任理事長阮慶漓、潘昀樂等人士出席，期擴大競賽交流視野，增進人才與產業媒合機會。