同事惡作劇！陸男遭高壓氣管插屁股「吹一下」　下秒痛到倒地

▲李姓男子拿高壓氣管插入陳姓同事的屁股，導致陳姓同事肛腸破裂。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

江蘇常州一名李姓男子在某工廠任職，某天他在使用高壓氣管吹除鐵屑時，突然對陳姓同事惡作劇，結果導致陳姓同事的肛腸破裂、嚴重受傷。最終李男賠了陳男10萬元（人民幣，下同，約新台幣44萬元），雙方達成和解，檢方最終予以不起訴處分。

綜合陸媒報導，李男與陳男都是某間工廠的員工，因為工作的關係，身上會沾滿鐵屑，工廠內因此備有高壓氣管，讓員工能夠吹除鐵屑。

不過，某次李男在吹除鐵屑時，看見陳男從他身邊經過，竟一時心血來潮，將高壓氣管戳進陳男的屁股裡，接著啟動開關。

▼李男將氣管插入陳姓同事的屁股，導致陳姓同事肛腸破裂。（圖／翻攝微博／荔枝新聞）



李男原先以為是好玩的惡作劇，怎料陳男被高壓氣管吹了一下，瞬間痛到倒地不起，被工廠的員工送到醫院治療。醫師檢查後發現，因為高壓氣體瞬間衝入體內，陳男出現肛腸破裂及損傷等症狀，需要接受手術治療。

案件發生後，李男接受調查，坦承了犯罪事實，並且承擔陳男的醫藥費，還一次性賠償了10萬元（約新台幣44萬元），雙方最終達成了和解。檢方調查後，予以李男不起訴處分。