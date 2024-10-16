他拿「1款平價包」　同事酸：上班別背名牌！千人傻：無敵耐用

▲原PO背PORTER，遭同事酸拿名牌包。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前有網友直呼，比起拿精品，反而更愛帆布包，便宜耐用髒了也不心疼。而一名網友則透露，他都背PORTER上班，不料同事來酸「上班不要背名牌包」，讓他傻眼求問是否要改拿購物袋去上班？文章引發千人熱議，「紅白塑膠袋預備」、「真心覺得同事也管太寬」。

一名網友在Threads傻眼表示，最近被同事提醒「上班不要背名牌包」，一番話讓原PO滿臉問號，「原來PORTER已經上升到精品的部分了？」

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原PO也苦笑直呼，他買的PORTER很耐操，「這樣我是要用什麼取代？購物袋？無印麻布包？」

底下網友熱議，「PORTER外觀很難看出來價格吧，我一直覺得那是超低調類型欸」、「我上班都背服飾店的100塊以內的帆布袋」、「同事沒看過所謂的名牌包嗎？現在7-11就可以用點數換了，下次改背台灣LV去上班」、「先撇開PORTER算不算精品，真心覺得同事也管太寬..」「紅白塑膠袋預備」、「我第一份工作因為沒有比較正式的包包就借媽媽的Coach，被說小小年紀虛榮成性」、「PORTER算是知名品牌但價格還算平價，精品包大概就是Coach比較算入門，LV／Gucci等比較算常見的中階精品」。

也有網友分享，「PORTER我都背到爛掉也不會捨不得，又耐操」、「PORTER宇宙無敵耐用，可惡！想用爛換新包都沒辦法，髒了，自己拿刷子刷洗還可以脫水晾乾！真的超推的」、「我也買PORTER可以背10年欸」。