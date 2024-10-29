屏東自來水管爆裂「路面炸開15m」　黃泥灌進店家...封路搶修中

記者陳崑福、吳佩蓁／屏東報導

屏東縣新園鄉興龍村今（29日）發生自來水管爆裂，水公司今早5時許進行2600毫米水管試水時突發生爆裂，巨大水壓造成路面炸裂，大量自來水和土石傾洩而出，水更淹進附近店家，導致整間店面泡水，滿地都是泥沙，只能被迫暫停營業。

▲屏東縣新園鄉南興路自來水管爆裂，水壓衝破路面，整條馬路殘破不堪。（圖／民眾提供）



屏東縣新園鄉台27線南興路今清晨發生水管爆裂，造成柏油路面龜裂、隆起變形，面積約15×10米，整段馬路被炸得殘破不堪，大量自來水夾帶泥沙湧入附近店家、民宅。

▲▼大量自來水及泥沙湧入附近店家 。（圖／店家授權提供）



附近店家在臉書PO出店內慘況，業者一早起床發現門口淹成小河，大量黃泥水湧入店內，滿地泥濘，甚至淹到後方住家房間，趕緊將店內物品及傢具架高清理積水，並緊急宣布暫停營業1天，店家表示忙了一早到現在還沒清完，地上還有泥沙，幸好沒停水還有乾淨水源能清理。

▲附近店家一早起床發現路面遭自來水衝破。（圖／店家授權提供）



自來水公司表示，今早5時許進行2600毫米水管試水發生爆裂，目前已緊急派遣施工人員搶修中，該水管是替代原來的1750毫米管線，未來供給高雄市林園工業區用水，目前尚未啟用，與民生用水無關，因此目前沒有停水。

由於該路段是屏東市、萬丹鄉通往新園烏龍及東港地區的主要道路，受爆管影響，目前封路搶修中，預計中午開放北上車輛通行。

▲▼現場已拉起封鎖線搶修中。（圖／民眾提供，下同）