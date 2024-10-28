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陳世凱視察屏東交通　徐富癸盼加速枋寮外環道、枋寮車站加速辦理

▲▼立法院交通委員會28日在立委徐富癸的主導下赴屏東考察 。（圖／徐富癸辦公室提供）

▲立法院交通委員會28日在立委徐富癸的主導下赴屏東考察 。（圖／徐富癸辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

立法院交通委員會28日赴屏東考察，針對枋寮外環道、枋寮車站，民進黨立委徐富癸盼交通部能加速辦理，交通部長陳世凱也表示支持。至於恆春機場，徐富癸則喊話，希望能在現有的活化措施下，推動更多的機會，讓恆春機場再次擁有往日的光彩。

徐富癸表示，枋寮車站大平台是鄉親期盼已久的重大交通建設，他要求交通部加快期程辦理，未來除可消除中山路及隆山路兩處平交道，讓前後站連通，減少交通事故，也能改善長久的淹水困境。

徐富癸也強調，台鐵全線高架化也勢在必行，才能徹底解決交通及低窪地區淹水問題。

交通部長陳世凱允諾，枋寮大平台計劃一定加速辦理，並評估全線高架化工程進度，讓南迴鐵路未來期望可連貫道西部的雙軌系統。

交通部進一步說明，南迴鐵路整有不少需優化處，因此鐵道局啟動整體「南迴鐵路線形改善暨瓶頸路段雙軌化」可行性評估，可行性研究報告目前交通部已於113年10月依行政院檢討報告修正完成函報行政院續審。

此外，台一線枋寮水底寮到楓港路段，每逢連續假期必塞，被交通部列為全台公路四大壅塞熱點之一，成為屏南地區交通瓶頸。徐富癸協力屏東縣政府全力爭取枋寮外環道工程，採東側外環道方案，經費約11.64億元，已於112年核定基本設計報告，目前辦理設計作業工程用地預計115年前完成用地取得，預計於115年底視省道改善計劃經費情形檢討發包，工期22個月，預計117年完工通車。

徐富癸表示，他已請縣府加快土地徵收作業，只要取得用地，希望趕在明年動工，讓鄉親有更快速便利的交通廊道。交通部長陳世凱也表達認同和支持，他說，土地徵收是此案加速的關鍵因素，希望可以全面加速辦理，並以116年通車為目標。

而在恆春半島交通規劃方面，徐富癸指出，未來屏南觀光鐵道預定於內獅站銜接南迴線，徐富癸要求交通部此案必須加快相關審核，恆春的經濟產業能否再次加強，非常仰賴恆春觀光鐵路的建設。

本計畫可行性研究將於113年11月底提出期中報告，鐵道局將邀集縣府等相關單位積極討論協調，預計114年5月底提出期末報告後續辦理提報審議作業。

至於恆春機場因地理位置以及落山風等因素影響，已於108年停航，機場目前仍有營運與保有相關的活化，徐富癸說，仍希望恆春機場未來能夠成為一座觀光機場，希望能在現有的活化措施下，推動更多的機會，讓恆春機場再次擁有往日的光彩。明年適逢恆春建城150週年，恆春建城150週年，徐富癸喊話，不論是文化部、還是觀光署，都希望部會之間能夠緊密合作，他也會擔任縣府和觀光署間的媒合平台，協助成立恆春建城150週年專案小組，讓整體規劃能夠更進一步的提升。

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