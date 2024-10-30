全日本第2例！東京高院裁定「禁止同婚」屬違憲　駁回國賠

▲日本東京高等法院宣判，民法與戶籍法不認同同性婚姻屬於違憲。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本現行民法和戶籍法不承認同性婚姻，因此有7名男女向日本政府提出訴訟，主張此類規定違反憲法所保障的「婚姻自由」及「法律之下人人平等」之原則，並要求賠償每人100萬日元（約新台幣20萬元）。對此，東京高等法院於30日宣判，裁定此項法律確定違憲，但駁回國賠請求。而這也是繼3月札幌高等法院判違憲後，第2起在二審判決中判定不認同同性婚姻屬違憲的案例。

根據《時事通信社》報導，7名分別自東京都、沖繩縣及德國的男女因日本現行民法與戶籍法不認同同性婚姻，因此對政府提出訴訟。而在2022年11月的一審宣判中，東京地方法院指出，由於現行法律中缺乏讓同性伴侶成為「家人」的制度，對於同性戀族群的基本人格存續構成嚴重威脅與障礙，認定此情況已達到「違憲狀態」。然而，法院同時認為應由立法機關決定具體制度的建立方式，因此並未直接裁定現行規定違憲。

負責此次判決的東京高等法院法官谷口園惠30日宣判，民法與戶籍法不承認同性婚姻屬於違憲，不過駁回原告的國賠訴求。

法官在宣讀判決時強調，能夠與自己選擇的伴侶締結法律婚姻是「構築穩定且充實社會生活的基礎」，同時是公民的重要法律權益。他指出，生育並非婚姻的必要目標，隨著國民意識改變，支持同性婚姻的聲浪日增，對於區別對待同性婚姻與異性婚姻已經沒有合理依據。

這起訴訟為全日本5間地方法院受理的6起類似案件中的其中一件，也是第2起進入高等法院的案例。此前札幌地方法院和名古屋地方法院曾裁定違憲，東京地方法院對2起案件裁定「違憲狀態」，福岡地方法院也裁定處於「違憲狀態」，而大阪地方法院則認定該規定合憲。

其中札幌地方法院判定違憲的案例進入高等法院，札幌高等法院則在2024年3月首次基於「法律之下人人平等」和「婚姻自由」原則，裁定此類規定違憲。因此30日這起由東京高等法院裁定的案件，也成為全日本史上第2起二審判違憲的案例。