　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全日本第2例！東京高院裁定「禁止同婚」屬違憲　駁回國賠

▲▼日本婚姻平權,日本同性婚姻,同婚。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本東京高等法院宣判，民法與戶籍法不認同同性婚姻屬於違憲。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本現行民法和戶籍法不承認同性婚姻，因此有7名男女向日本政府提出訴訟，主張此類規定違反憲法所保障的「婚姻自由」及「法律之下人人平等」之原則，並要求賠償每人100萬日元（約新台幣20萬元）。對此，東京高等法院於30日宣判，裁定此項法律確定違憲，但駁回國賠請求。而這也是繼3月札幌高等法院判違憲後，第2起在二審判決中判定不認同同性婚姻屬違憲的案例。

根據《時事通信社》報導，7名分別自東京都、沖繩縣及德國的男女因日本現行民法與戶籍法不認同同性婚姻，因此對政府提出訴訟。而在2022年11月的一審宣判中，東京地方法院指出，由於現行法律中缺乏讓同性伴侶成為「家人」的制度，對於同性戀族群的基本人格存續構成嚴重威脅與障礙，認定此情況已達到「違憲狀態」。然而，法院同時認為應由立法機關決定具體制度的建立方式，因此並未直接裁定現行規定違憲。

負責此次判決的東京高等法院法官谷口園惠30日宣判，民法與戶籍法不承認同性婚姻屬於違憲，不過駁回原告的國賠訴求。

法官在宣讀判決時強調，能夠與自己選擇的伴侶締結法律婚姻是「構築穩定且充實社會生活的基礎」，同時是公民的重要法律權益。他指出，生育並非婚姻的必要目標，隨著國民意識改變，支持同性婚姻的聲浪日增，對於區別對待同性婚姻與異性婚姻已經沒有合理依據。

這起訴訟為全日本5間地方法院受理的6起類似案件中的其中一件，也是第2起進入高等法院的案例。此前札幌地方法院和名古屋地方法院曾裁定違憲，東京地方法院對2起案件裁定「違憲狀態」，福岡地方法院也裁定處於「違憲狀態」，而大阪地方法院則認定該規定合憲。

其中札幌地方法院判定違憲的案例進入高等法院，札幌高等法院則在2024年3月首次基於「法律之下人人平等」和「婚姻自由」原則，裁定此類規定違憲。因此30日這起由東京高等法院裁定的案件，也成為全日本史上第2起二審判違憲的案例。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布
快訊／雲豹宣布釋出「NBA火鍋魔人」
康芮挑戰「西太風王」　13地暴風圈侵襲機率100%
「記得去找姊姊！」　小姊妹阿嬤PO悲慟文告別
強颱康芮來襲　「全台風雨時程」出爐
快訊／石英辭世！　演員女兒林千鈺發聲明
石英「最後身影曝光」！　同框愛妻留燦爛笑容
快訊／最快下午全台列陸警！　康芮成「今年最胖」侵台強颱
82歲石英「22年前罹猛爆性肝炎」昏迷住院9天　兒子換肝續命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阿根廷10層樓高飯店突倒塌！釀1死10失蹤　工頭、水泥工遭拘留

烏軍人力銳減「再動員16萬人」　國會決定再延長國家戰時狀態90天

賀錦麗華府造勢重提「國會暴動」　稱川普渴求不受限權力

爸讓3歲兒「近距離和黑豹合照」　男童全身嚴重撕裂傷爆血送醫

印度巴士高速撞爛「車頭剩一半」駭人一幕曝光　12死40多傷

全日本第2例！東京高院裁定「禁止同婚」屬違憲　駁回國賠

選前最後一周！　路透民調：賀錦麗「1百分點」領先川普

警告南韓「人口將剩3成」！　馬斯克籲各國提高生育率：我就生很多

怕自拍會不好看　2女網紅搭快艇意外墜海「沒穿救生衣」身亡

美選提前投票「票匭掉路中央」　選舉部門認了：裡面有選票

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

殷瑋回應颱風假。

轎車打右轉燈沒注意到？　女騎士見空隙秒加速撞上

駕訓班車擦撞超線車誰錯？　三寶馬路車禍網熱議

許瑋甯被疑有孕　「邱澤只誇很漂亮」

阿根廷10層樓高飯店突倒塌！釀1死10失蹤　工頭、水泥工遭拘留

烏軍人力銳減「再動員16萬人」　國會決定再延長國家戰時狀態90天

賀錦麗華府造勢重提「國會暴動」　稱川普渴求不受限權力

爸讓3歲兒「近距離和黑豹合照」　男童全身嚴重撕裂傷爆血送醫

印度巴士高速撞爛「車頭剩一半」駭人一幕曝光　12死40多傷

全日本第2例！東京高院裁定「禁止同婚」屬違憲　駁回國賠

選前最後一周！　路透民調：賀錦麗「1百分點」領先川普

警告南韓「人口將剩3成」！　馬斯克籲各國提高生育率：我就生很多

怕自拍會不好看　2女網紅搭快艇意外墜海「沒穿救生衣」身亡

美選提前投票「票匭掉路中央」　選舉部門認了：裡面有選票

快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布

范瑋琪IG哀怨「每天找充電寶」遭網酸！　4個月前大陸復出：像回到家

3縣市125條土石流黃色警戒　台東2處留意大規模崩塌

橋本環奈「公園親吻」中川大志！牽手約會甜翻日網：像大學生一樣

毒犯遭2地檢署追緝「帶1槍5彈跑路」　被攔查謊報身分這下慘了

各大學128名陸生註冊「創14年新低」　只剩延畢生留台攻碩博士

訂2.4萬元旦大餐　他吃完喊窮「拖1年8個月才還」下場慘了

病團家長齊聲感謝國健署　明年11萬國中男免費接種HPV防癌疫苗

快訊／NBA「火鍋魔人」失靈！　雲豹宣布釋出桑德斯

價格破壞者出現！讓利現曙光　業者：賞屋族很珍貴

國際熱門新聞

死囚最後1餐想換菸　獄警稱「有害健康」拒絕

就在今晚！康芮將升最高等級「猛烈颱風」

大逆轉！首位使用安樂死座艙婦人「脖子有勒痕」

馬雅古城重見天日！考古驚見大量建築遺址

iPhone掉電超快　專家曝「2種APP」快移除

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

日本氣象廳估：康芮周六轉為溫帶氣旋

無需高學歷！具「此技能」年薪160萬起跳

馬斯克預言：世界到2040年將有100億台人形機器人

全球僅2枚　3姐妹賣「收藏40年硬幣」賺千萬

颱風重創菲　台灣捐500噸白米救助災民

川、賀誰入主白宮？世界最準經濟學家預測是「他」

14歲屁孩拍片錄下「被火車撞飛瞬間」　竟奇蹟保命

中國將發行10兆債券　川普當選將加碼

更多熱門

相關新聞

就在今晚！康芮將升最高等級「猛烈颱風」

就在今晚！康芮將升最高等級「猛烈颱風」

康芮颱風目前逐漸逼近台灣，根據各國預測路徑，可能成為穿心颱。中央氣象署10月30日清晨以對康芮發布海上、陸上颱風警報。日本氣象廳則預測，康芮今晚將升級為猛烈颱風，並在10月31日對台影響最甚，沖繩縣先島群島也將迎來強風豪雨。康芮11月1日會抵達中國沿岸，並在2日轉為溫帶氣旋。

日本作家剖析：能不能「留財」有3大差異

日本作家剖析：能不能「留財」有3大差異

日本氣象廳估：康芮周六轉為溫帶氣旋

日本氣象廳估：康芮周六轉為溫帶氣旋

黃國昌嗆「綠色大法官」！王定宇挖黑歷史酸爆

黃國昌嗆「綠色大法官」！王定宇挖黑歷史酸爆

長榮航復飛青森航線　每周137班直飛日本10大航點

長榮航復飛青森航線　每周137班直飛日本10大航點

關鍵字：

同性婚姻日本法院憲法民法日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8縣市明午前達停班課標準　最新風雨預報出爐

康芮「全台明颱風假機率高」　連放2天？關鍵曝

康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標

快訊／明放颱風假？　氣象署說話了

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」

快訊／資深男星石英過世享壽82歲

康芮逼近台灣　全台明日颱風假一次看

曾被諷「陪睡換獨家」　美女記者秘戀名嘴直擊

台中明天是否放颱風假　盧秀燕回應了

洋基11比4道奇　世界大賽續命

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

快訊／康芮05：30發陸警　首波警戒區曝

機車停身旁　彰化嬤「跌坐灌溉溝」無呼吸心跳

雲端發票抽獎發生百億年一見奇蹟　百萬網紅PO機率

康芮暴風圈估深夜觸陸　恐「全台陸警」明後最劇

更多

最夯影音

更多

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面