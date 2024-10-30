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五楊高架火燒車！滿載回收物貨車剩骨架　駕駛急停路肩逃生

記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

國道1號五楊高架道南向42.8公里林口路段，今（30日）上午10時36分許發生火燒車事故，1輛小貨車行經事故地點時，後方載運的資源回收物突冒煙，隨即起火燃燒，駕駛趕緊停靠外側路肩下車逃生，警消趕抵後將火勢撲滅，幸無人傷亡。

▲▼國道1號五楊高架道南向42.8公里林口路段發生火燒車事故 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲國道1號五楊高架道南向42.8公里林口路段發生火燒車事故 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方表示，70歲王姓男子駕駛小貨載運資源回收物品，行經事故地點時，發現後方回收物突然冒煙，立即停靠外側路肩查看，駕駛一下車後方回收物就起火燃燒，嚇得他趕緊報警求助。

警消獲報後，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，封閉外側路肩處理，所幸王男及時發現將車輛停下，立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，現場火勢於11時10分撲滅，消防水車持續灑水降溫，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

▲▼國道1號五楊高架道南向42.8公里林口路段發生火燒車事故 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，若載運貨物請依規定綑紮牢固、嚴密覆蓋，勿推積易燃物；行駛途中感覺車輛有異狀、如異音、燒焦味道、冒煙等，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

▲▼國道1號五楊高架道南向42.8公里林口路段發生火燒車事故 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼國道1號五楊高架道南向42.8公里林口路段發生火燒車事故 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼國道1號五楊高架道南向42.8公里林口路段發生火燒車事故 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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