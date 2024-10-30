女藝人拚酒玩吹牛險喪命　富少輸不起拿水果刀亂砍...判5年定讞

▲顧姓女藝人（咖啡色外套）與閨蜜（黑色外套），在吳姓友人家飲酒，竟遭對方揮刀砍殺。（圖／記者黃宥寧攝）



記者吳銘峯／台北報導

演出多部戲劇的顧姓女藝人，2022年與許姓閨蜜一同到吳姓大學同學家的豪宅，喝酒玩「吹牛」，吳男不滿2女疑似串通，害他一直喝酒，暴怒之下竟取出水果刀刺殺2女，2女經送醫後保住一命。一審將吳男判刑7年，二審減輕為5年。全案再上訴，最高法院30日駁回上訴定讞。

判決指出，顧女與許女為閨蜜，許女則與吳男為大學同學，案發於2022年1月4日深夜，吳男邀請許女、顧女，一同到內湖行善路、祖父所有的豪宅內飲酒，3人玩起「吹牛」、「擲骰子」等遊戲助興，但吳男懷疑2女串通，害他一直喝酒。

吳男輸不起，衝進廚房內拿出一把水果刀，先朝顧女頭部、頸部攻擊，顧女先衝去敲祖父的房門求救，隨後衝進廁所內反鎖門鎖。許女大驚，在旁不斷尖叫，吳男轉頭攻擊許女，許女腹部、腰部遭刺殺多刀。祖父聞聲出房門查看，趕緊制止孫子的惡行，並將2女送醫急救。

顧女右頸部撕裂傷、左中指撕裂傷、頭皮撕裂傷，其中頸部傷害縫了18針。許女則是右側後腰穿刺傷合併延遲性橫結腸穿孔及腹膜炎、創傷後併右側肋膜腔積液，還因為目睹行兇過程，出現疑似創傷後壓力疾患、急性壓力反應。2女經急救後撿回一命，並提出告訴，吳男遭殺人未遂罪嫌提起公訴。

法院審理時，吳男否認有殺人犯意，辯稱自己飲酒過量又服用精神藥物，才會精神恍惚；再加上是顧女先持刀攻擊他，他只是搶過刀子後亂揮，才會砍傷2女。但法院根據2女的供詞，認定吳男說謊，成立2個殺人未遂罪，一審將他判處有期徒刑7年。但上訴二審後，高等法院仍認定他成立2罪，但考量他患有適應障礙症合併憂鬱及焦慮情緒、酒精使用疾患，現在仍持續於松德醫院精神科就診及三軍總醫院戒酒門診受治療，因此予以改判有期徒刑5年。全案再上訴，最高法院30日駁回上訴定讞。