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盤點史上最胖3颱風　18年前賀伯「半徑350公里」比康芮還大

▲▼康芮颱風。（圖／翻攝向日葵8號衛星影像）

▲康芮颱風暴風半徑達320公里。（圖／翻攝向日葵8號衛星影像）

文／中央社

氣象署今天表示，截至目前，強颱康芮暴風半徑達320公里，已經是近20年來襲台暴風半徑最大颱風；前一次以強颱之姿、暴風半徑逾300公里以上登陸本島的颱風，要回溯到1996年的颱風賀伯。

中央氣象署持續針對強颱康芮發布海上陸上颱風警報，今天上午11時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約470公里，以每小時19公里速度，向西北進行；中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒53公尺，七級風平均暴風半徑320公里。

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氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，截至目前，康芮暴風半徑達320公里，已經是近20年來影響台灣的颱風中，強度達強颱、暴風半徑最大的颱風。

張竣堯指出，前一次暴風半徑達300公里的颱風，是去年7月中颱杜蘇芮，自台灣海峽北上，颱風中心於金門東方近海登陸中國福建省，未對本島造成影響。

接著是2007年10月的強颱柯羅莎，當時暴風半徑達300公里，在登陸之前減弱為中颱，於頭城及三貂角間進入北部陸地。

若是以強颱強度、暴風半徑超過300公里登陸台灣的颱風，要回溯到1996年的強颱賀伯，於基隆與蘇澳間登陸，暴風半徑達350公里；當年阿里山測站於7月31日單日降水累計雨量達1094.5毫米。

▲▼1996年賀伯颱風。（圖／翻攝氣象署網站）

▲1996年賀伯颱風侵台時，暴風半徑廣達350公里。（圖／翻攝氣象署網站）

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