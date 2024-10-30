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陸賣電給台可能性？　國台辦：民進黨「政治操弄」破壞兩岸合作

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2024.10.30） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣經濟部長郭智輝日前提出，在菲律賓和日本設置綠能發電廠，透過海底電纜或船運將綠電運回台灣，預計價格低於台灣本地綠色能源發電成本，有人也提議在金廈已通水的前提下，大陸是否願意進一步賣電給台灣？對此，大陸國台辦今（30）日回應，兩岸本來可以加強合作，但是民進黨為一己私利大搞「政治操弄」，無非是面對台灣缺電問題束手無策、轉移焦點的把戲。

朱鳳蓮強調，台灣經濟發展長期面臨缺水缺電等難題，本來可通過加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展來推動解決。但民進黨當局為謀取一己私利，置台灣民眾利益福祉而不顧，一味進行政治操弄，致使台灣缺水缺電等問題愈演愈烈。

朱鳳蓮表示，我們的態度是一貫的、明確的，只要是有利於增進台灣同胞利益福祉、深化兩岸融合發展的事，都會盡最大努力去做。

朱鳳蓮進一步說，《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》明確提出，推進廈門與金門、福州與馬祖通電、通氣、通橋等。我們願與台灣各界共同努力，排除干擾，力爭早日實現這些美好願景。

最後，朱鳳蓮稱，「民進黨當局應當正視台灣民眾和產業界訴求，停止阻撓破壞兩岸交流合作和融合發展的算計，停止損害兩岸關係的行徑。」

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