國改釋憲後賴士葆喊修公投法　吳思瑤怒：執意當「違憲累犯」？

▲民進黨立委吳思瑤。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

各界關注的國會改革釋憲案判決出爐，大部分被判違憲，國民黨立委賴士葆則放話要修《公投法》，將公民複決的範圍，把憲法法庭的釋憲結果納入。對此，民進黨團幹事長吳思瑤30日痛批，藍白委員違憲上癮，被判違憲就來修法毀憲，明明可以當「違憲的更生人」，卻偏偏犯案後毫無悔意，執意當「違憲累犯」？

賴士葆日前指出，民進黨在野的時候強力爭取國會調閱權、調查權等，如今執政了，卻雙標認定國會改革是毀憲亂政。面對少數政府與大法官沆瀣一氣剝奪三讀通過的國會改革案，包庇行政部門諸多的弊端與不適任，身為在野黨沒有喪志的權利，除了翁曉玲版本的《憲法訴訟法》修正案，他也會修法公投法項目，將公民複決的範圍，涵蓋憲法法庭的釋憲結果，唯有這樣才能用人民力量遏止大法官變成憲政怪獸。

吳思瑤指出，根據憲法78條，司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權；而大法官釋字185號也提到，司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權，為憲法第78條所明定，其所為之解釋，自有拘束全國各機關及人民之效力，各機關處理有關事項，應依解釋意旨為之，違背解釋之判例，當然失其效力。

吳思瑤說，賴士葆要修公投法架空、取代、對抗憲法法庭解釋憲法的權利，這是再次違憲，造成社會對立、癱瘓跟毀滅，為何不選擇當「違憲的更生人」，卻要當「違憲累犯」？綠營每天都要替國民黨立委上憲法課、議事規則課、預算法規課，面對一群毫無教化可能的慣犯，實在很累。