挪威地面電車脫軌！失控撞進路旁店家　「車頭卡入建築」4人受傷

▲挪威一輛電車在29日脫軌撞入路旁一家商店,造成4人受傷。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

挪威首都奧斯陸29日發生一起電車脫軌事故,一輛載有約20人的地面電車在市中心斯託加塔十字路口(Storgata)失控脫軌,徑直撞入路旁一家商店,造成司機及另外3人受傷。

據美聯社報導,警方透露,這列電車是在奧斯陸的主要大道斯託加塔十字路口準備左轉時突然出軌,撞入路邊一棟4層樓高的建築位於一樓的商店。目擊者穆尼爾(Mohnsin Munir)也告訴當地媒體,事發時電車高速駛來,原本應左轉卻未減速,最終脫軌直撞進店鋪,場面驚險。

▲車禍發生後,遭撞建築大部分被損毀。(圖/達志影像/美聯社)

從現場畫面可見,意外發生後,電車第一節車廂的大部分車身都已嵌入店內,建築有很大一部分也被損毀。為了安全起見,警方與消防單位緊急疏散了遭撞建築內的所有人員,以檢查其結構穩定性。

負責營運這輛電車的奧斯陸軌道公司(Sporveien)表示,公司目前正在調查事故發生的原因,但要判斷為何會發生事故還太早。與此同時,警方也鎖定了電車司機為事故嫌犯,不過當局暫時還未確認司機身份。報導稱,這起意外共造成4人受傷;幸運的是傷者的傷勢都不嚴重,並已在現場接受治療。

