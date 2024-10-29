快訊／颱風康芮逼近　直潭壩今晚7點開始調節性放水

▲直潭壩29日晚間7點開始調節性放水。（圖／台北自來水事業處提供）

文／中央社

颱風「康芮」海警發布，台北自來水事業處指出，因直潭壩上游翡翠水庫辦理預防性調節放水及新店溪上游河川流量增加，直潭壩自今天晚上7時起調節性放水，並提前放送細胞簡訊。

中央氣象署今天下午5時30分發布颱風「康芮」海上颱風警報。下午5時颱風中心位置在鵝鑾鼻的東南方約720公里處，以每小時14公里速度，向西北進行。中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，七級風平均暴風半徑280公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北自來水事業處發布新聞資料指出，因直潭壩上游的翡翠水庫辦理預防性調節放水及新店溪上游河川流量增加，直潭壩為調節水壩水位自晚上7時起增加至每秒約500立方公尺調節性放流，並視上游河川流量狀況適時調整放流量。

北水處表示，直潭壩下游、新店溪沿岸兩側（包括台北市、新北市地區）鄰近河道區域民眾注意並遠離河岸，以策安全。

北水處指出，此次調解性放水通報，除會在新店溪沿岸進行放水廣播，並同步利用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣播服務」進行水庫放水警戒的警訊簡訊通知，發送含有中英文內容簡訊內容。

北水處發送訊息內容為「水庫放水警戒」北水處直潭壩因上游河川流量增加，自29日晚上7時增加調節性放流，請直潭壩下游及新店溪沿岸民眾注意並遠離河床，以策安全。