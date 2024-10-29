康芮開眼了「最快明晨5：30陸警」　暴風圈明深夜觸陸

▲康芮颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風今(29日)下午開眼了，氣象署傍晚5時30分已發布海警，預估最快明天清晨5時30分或上午8時30分發布陸警。康芮24小時內將增強為中颱上限，暴風圈將持續擴大，最快明天深夜觸陸，周四到周五清晨全台將陸續籠罩暴風圈內，颱風中心預計從東半部到恆春半島登陸，也不排除更往南不登陸。

康芮今日下午5時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約720公里之處，以每小時14公里速度，向西北朝台灣進行，近中心最大風速每秒43公尺，約每小時155公里，相當於14級風，七級風平均暴風半徑已達280公里。

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康芮過去3小時強度略為增強，氣象署下午5時30分已發布海警，警戒區包括台灣東南部海面含蘭嶼和綠島、巴士海峽。

中央氣象署科長林伯東表示，康芮正逐漸朝台灣逼近威脅台灣地區，明天下午暴風圈接觸台灣東南部海面和巴士海峽，康芮快速增強中，24小時內將增強到中度颱風上限，暴風圈有擴大趨勢，預計明天清晨5時30分或8時30分發布陸警。

▲康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

針對康芮颱風未來動向，林伯東說明，颱風明天下午進入台灣東南部近海，暴風圈明深夜到周四清晨觸陸，並逐漸進入和通過台灣地區，周四到周五清晨全台陸續籠罩暴風圈內，颱風中心將穿越台灣，周五清晨出海進入台灣海峽，朝中國和東北方向前進，預估強度會快速減弱，影響台灣最劇烈時間落在周三晚上和周五清晨。

康芮颱風仍可能出現修正，林伯東表示，明天清晨到台灣東南方，路徑仍有變化，有可能偏北有可能偏南，台灣最接近時間可能會在台灣東半部到恆春半島登陸，也不排除更南邊，也就是不登陸，要持續留意最新動態。

▲康芮颱風影響時程。（圖／氣象署提供）

由於今天晚間颱風靠近，林伯東表示，受東北風影響，海峽東南部有強風長浪，明天白天風雨增強，各沿海風力9到10級，海面上浪高明顯增大，北部、東半部有大雨，東半部雨量加大，12小時累積雨量可達150到200毫米，基隆北海岸和北部山區也可能出現超大豪雨。

他說，明天晚間到周五清晨是影響最劇烈時刻，各地風力強，東半部首當其衝有豪雨等級雨量，其他地方也有豪大雨；周五白天颱風逐漸減弱遠離，海峽上仍有強風，下半天中南部有局部大雨。